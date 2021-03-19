Ценник на пенсию. Зачем покупать страховой стаж и кому это нужно

Недостающий для выхода на пенсию в 60 лет страховой стаж в Украине можно купить. Но всем ли стоит это делать?

"Для оформления пенсии мне, как оказалось, не хватило около года стажа. Муж пообещал докупить, сколько нужно, но стоит ли, если пенсию все равно назначат не более минимальной?" — рассуждает киевлянка Марина Столяр. По ее словам, в Украине она работала в основном за "конверт", успела поработать также в Чехии и Польше, однако стаж в этих странах для начисления украинской госпенсии не учитывается.

Приобретение страхового стажа — это возможность для тех, кто работал в тени или за рубежом, уплатить ЕСВ за недостающее время, а затем получать выплаты от Пенсионного фонда.

"Покупка стажа — реальная возможность обезопасить себя путем уплаты страховых взносов на добровольных началах и обеспечить стабильный доход при достижении пенсионного возраста", — объясняют в налоговой службе.

Что в законе

В Пенсионном фонде Фокусу подтвердили, что покупка недостающего для выхода на пенсию страхового стажа предусмотрена статьей 10-й Закона "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Там, в частности, речь идет о возможности добровольной уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование для тех, кто не работает официально и не оформлен как физлицо-предприниматель (ФЛП), — например, самозанятых специалистов, фермеров и пр. Для этого все они могут заключить договор с налоговой.

Покупка страхового стажа экономически оправданна, когда речь идет о нескольких месяцах, а не годах

Добровольные взносы придется платить в течение всего срока договора (не менее года).

"Поскольку страховой стаж исчисляется в месяцах, взносы человек обязуется платить также ежемесячно. Размеры платежей указаны в договоре и определяются лицом самостоятельно, но их величина должна быть не менее 22% от минимальной заработной платы", — подчеркивают в налоговой. В Пенсионном фонде уточняют, что если человек заключает такой договор на 2021 год, то ежемесячная минимальная оплата в январе — ноябре составит 1320 грн (22% от минимальной зарплаты — 6 тыс. грн). В декабре, когда минималка в Украине вырастет до 6,5 тыс. грн, платить придётся 1430 грн.

Если пенсионный возраст на подходе, а количества лет для пенсионных начислений недостаточно (в 2021 году для выхода на пенсию необходимо 28 лет стажа), то закон предлагает гражданам внести разовый взнос за предыдущие периоды. Правда, покупка стажа "зад­ним числом" обойдется в два раза дороже, чем добровольная уплата ЕСВ в течение трудовой деятельности. В Пенсионном фонде подтверждают, что в случае единовременной уплаты за предыдущие периоды в марте — ноябре 2021 года размер взноса за каждый месяц составит 2640 грн, а в декабре ­2021-го — 2860 грн. То есть один год стажа сейчас обходится в порядка 31 тыс. грн.

Нужны годы

Напомним, что с апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин и мужчин в Украине сравняется и будет 60 лет. Однако для многих украинцев выход на пенсию де-факто отсрочен на 3–5 лет, ведь в рамках реформы ­2017 года в Украине ежегодно повышают минимальный страховой стаж на 12 месяцев. Так, в ­2020-м для выхода на пенсию в 60 лет было достаточно 27 лет стажа, в ­2021-м — уже 28 лет, а в ­2028-м нужно будет 35 лет.

"Если же страховой стаж составит от 25 до 35 лет, то на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже от 15 до 25 лет — в 65, — объясняет Фокусу Марина Лазебная, министр соцполитики. — Для части сограждан повышение пенсионного возраста уже состоялось. По моему мнению, повышать пенсионный возраст больше некуда".

[ + – ] Стоит ли "покупать" себе пенсию? Фото: Людмила Лысак (инфографика)

В украинских реалиях наработать 35 лет стажа к 60 годам — задача трудновыполнимая, ведь в стране массово распространена неофициальная занятость, развита практика трудовой миграции за рубеж, высокая безработица, а людям предпенсионного возраста устроиться на работу практически нереально. И за эти проблемы государства будущим пенсионерам или их родственникам предлагают заплатить из своего кармана.

Выяснить размер страхового стажа и пенсионные перспективы можно на ресурсе Пенсионного фонда portal.pfu.gov.ua. Для получения доступа к персональной информации можно использовать электронный цифровой ключ, полученный через онлайн-банкинг.

Игра не стоит свеч?

По информации Государственной налоговой службы, по состоянию на 1 января 2021 года количество действующих договоров о добровольной уплате составляло 1398. Сумма единого взноса, поступившая по договорам, к тому моменту достигла 36,954 млн грн.

Важно

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В устном разговоре с представителем Пенсионного фонда обозревательница Фокуса выяснила, что трудовой стаж в основном покупают те, кому не хватает нескольких месяцев. Те, кому нужны годы, отказываются от этой затеи. Если, к примеру, человек рассчитывает только на минимальную пенсию — 1769 грн, то покупать два года стажа и более ему экономически невыгодно.

Опрошенные Фокусом эксперты подтверждают, что механизм покупки недостающего пенсионного стажа украинцам неинтересен.

"Я еще не встречала "живых" персонажей, которые бы купили стаж, — говорит Александра Томашевская, налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, гендиректор компании "Е.С.Консалтинг". — Идея пенсий для людей заключалась в том, что за них платил работодатель, а у нас скоро выйдет на пенсию целое поколение, за которых платились взносы с минимальной зарплаты, и они едва могут рассчитывать на минимальную пенсию".