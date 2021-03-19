Цінник на пенсію. Навіщо купувати страховий стаж і кому це потрібно

Страховий стаж, якого не вистачає для виходу на пенсію в 60 років, в Україні можна купити. Але чи всім варто це робити?

"Для оформлення пенсії мені, як виявилося, не вистачило майже рік стажу. Чоловік пообіцяв докупити, скільки потрібно, але чи варто, якщо пенсію все одно призначать не більше мінімальної?" — міркує киянка Марина Столяр. За її словами, в Україні вона працювала в основному за "конверт", встигла попрацювати також у Чехії та Польщі, проте стаж у цих країнах для нарахування української держпенсії не враховується.

Купівля страхового стажу — це можливість для тих, хто працював у тіні або за кордоном, сплатити ЄСВ за відсутній час, а потім отримувати виплати від Пенсійного фонду.

"Покупка стажу — реальна можливість убезпечити себе шляхом сплати страхових внесків на добровільних засадах і забезпечити стабільний дохід після досягнення пенсійного віку", — пояснюють в податковій службі.

Що в законі

У Пенсійному фонді Фокусу підтвердили, що покупка відсутнього для виходу на пенсію страхового стажу передбачена статтею 10-ю Закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Там, зокрема, йдеться про можливість добровільної сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для тих, хто не працює офіційно та не оформлений як фізособа-підприємець (ФОП), — наприклад, самозайнятих фахівців, фермерів та ін. Для цього всі вони можуть укласти договір із податковою.

Купівля страхового стажу економічно виправдана, коли йдеться про декілька місяців, а не років

Добровільні внески доведеться платити протягом всього терміну договору (не менше року).

"Оскільки страховий стаж вираховується в місяцях, внески людина зобов'язується платити також щомісяця. Розміри платежів вказані в договорі та визначаються особою самостійно, але їх величина повинна бути не менше 22% від мінімальної заробітної плати", — підкреслюють в податковій. У Пенсійному фонді уточнюють, що якщо людина укладає такий договір на 2021 рік, то щомісячна мінімальна оплата в січні — листопаді складе 1 320 грн (22% від мінімальної зарплати — 6 тис. грн). У грудні, коли мінімалка в Україні зросте до 6,5 тис. грн, платити доведеться 1 430 грн.

Якщо пенсійний вік на підході, а кількості років для пенсійних нарахувань недостатньо (у 2021 році для виходу на пенсію необхідно 28 років стажу), то закон пропонує громадянам внести разовий внесок за попередні періоди. Щоправда, покупка стажу "заднім числом" коштуватиме вдвічі дорожче, ніж добровільна сплата ЄСВ протягом трудової діяльності. У Пенсійному фонді підтверджують, що в разі одноразової сплати за попередні періоди в березні — листопаді 2021 року розмір внеску за кожен місяць складе 2 640 грн, а в грудні 2021-го — 2 860 грн. Тобто один рік стажу на сьогодні коштує приблизно 31 тис. грн.

Потрібні роки

Нагадаємо, що з квітня 2021 року пенсійний вік для жінок і чоловіків в Україні зрівняється і буде 60 років. Однак для багатьох українців вихід на пенсію де-факто відтермінований на 3-5 років, адже в рамках реформи 2017 року Україна щорічно підвищує мінімальний страховий стаж на 12 місяців. Так, у 2020-му для виходу на пенсію в 60 років було достатньо 27 років стажу, у 2021-му — вже 28 років, а в 2028-му потрібно буде 35 років.

"Якщо ж страховий стаж складе від 25 до 35 років, то на пенсію можна буде вийти в 63 роки, за умов стажу від 15 до 25 років — у 65, — пояснює Фокусу Марина Лазебна, міністриня соцполітики. — Для частини співгромадян підвищення пенсійного віку вже відбулося. На мою думку, підвищувати пенсійний вік більше нікуди".

[ + – ] Чи варто "купувати" собі пенсію? Фото: Людмила Лисак (інфографіка)

В українських реаліях напрацювати 35 років стажу до 60 років — завдання важке, адже в країні масово поширена неофіційна зайнятість, розвинена практика трудової міграції за кордон, високе безробіття, а людям передпенсійного віку влаштуватися на роботу практично нереально. І за ці проблеми держави майбутнім пенсіонерам або їхнім родичам пропонують заплатити зі своєї кишені.

З'ясувати розмір страхового стажу та пенсійні перспективи можна на ресурсі Пенсійного фонду portal.pfu.gov.ua. Для отримання доступу до персональної інформації можна використовувати електронний цифровий ключ, отриманий через онлайн-банкінг.

Гра не варта свічок?

За інформацією Державної податкової служби, станом на 1 січня 2021 роки кількість чинних договорів про добровільну сплату становила 1 398. Сума єдиного внеску, що надійшла за договорами, до того моменту досягла 36,954 млн грн.

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В усній розмові з представником Пенсійного фонду оглядачка Фокуса з'ясувала, що трудовий стаж здебільшого купують ті, кому не вистачає декількох місяців. Ті, кому потрібні роки, відмовляються від цієї затії. Якщо, наприклад, людина розраховує лише на мінімальну пенсію — 1 769 грн, то купувати два роки стажу й більше їй економічно невигідно.

Опитані Фокусом експерти підтверджують, що механізм покупки відсутнього пенсійного стажу українцям нецікавий.

"Я ще не зустрічала "живих" персонажів, які б купили стаж, — говорить Олександра Томашевська, податкова консультантка Київського центру підтримки та розвитку бізнесу, гендиректорка компанії "Е.С.Консалтинг". — Ідея пенсій для людей полягала в тому, що за них платив роботодавець, а в нас скоро вийде на пенсію ціле покоління, за яких сплачувалися внески з мінімальної зарплати, і вони ледве можуть розраховувати на мінімальну пенсію".