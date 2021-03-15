"Газпром" третий месяц бронирует высокую дополнительную транзитную мощность через Украину

На аукционе предлагалось по 15 млн куб. м в сутки, "Газпром" забронировал по 14,2 млн.

"Газпром" забронировал на апрель для транзита газа в Европу через Украину такую же дополнительную мощность, как и в феврале и марте. Это следует из результатов месячного аукциона на Regional Booking Platform (RBP), сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

Из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены 14,2 млн. Точно такими же были результаты аукциона на март и февраль.

"Газпром" бронирует дополнительные мощности для удовлетворения возможного высокого спроса на газ в Европе в условиях холодной погоды. В феврале и марте его ожидания роста спроса оправдались.

В марте "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 114,7 млн куб. м в сутки (минимум 101,2 млн, максимум 120,3 млн, что почти доходит до забронированного максимума).

В феврале он прокачивал в среднем по 104 млн куб. м в сутки, в январе – по 124,5 млн куб. м, в декабре – по 182,6 млн.

Согласно действующему до конца 2024 года транзитному контракту, "Газпром" оплачивает "Нафтогазу Украины" по фиксированному тарифу прокачку в год 40 млрд куб. м газа или 110 млн куб. м в сутки. Если ему нужно прокачать больше, то бронируется дополнительная мощность, а тариф возрастает. При бронировании дополнительных мощностей на квартал он выше в 1,1 раза, на месяц — в 1,2 раза, на сутки — в 1,45 раза.

В "Газпроме" приготовились к цене газа в 200 долларов за тысячу кубометров, хотя в его бюджете заложена цена 170 долларов. В январе компания поставила потребителям газа на 45% больше уровня прошлого года и на 18% больше, чем в среднем за последние пять лет.

Напомним, транзит российского газа через Украину упал с около 180 млн кубометров газа в сутки в конце декабря до 130 млн кубов в начале января.