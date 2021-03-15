"Газпром" третій місяць бронює високу додаткову транзитну потужність через Україну

На аукціоні пропонувалося по 15 млн куб. м на добу, "Газпром" забронював за 14,2 млн.

"Газпром" забронював на квітень для транзиту газу в Європу через Україну таку ж додаткову потужність, як і в лютому та березні. Це випливає з результатів місячного аукціону на Regional Booking Platform (RBP), повідомило агентство "Інтерфакс-Україна".

Із запропонованих 15 млн куб. м на добу забронювали 14,2 млн. Точно такими ж були результати аукціону на березень і лютий.

"Газпром" бронює додаткові потужності для задоволення можливого високого попиту на газ в Європі в умовах холодної погоди. У лютому і березні його очікування зростання попиту виправдалися.

У березні "Газпром" прокачує через Україну в середньому по 114,7 млн куб. м на добу (мінімум 101,2 млн, максимум 120,3 млн, що майже доходить до заброньованого максимуму).

У лютому він прокачував у середньому по 104 млн куб. м на добу, у січні — по 124,5 млн куб. м, у грудні — по 182,6 млн.

Згідно з чинним до кінця 2024 року транзитним контрактом, "Газпром" оплачує "Нафтогазу України" за фіксованим тарифом прокачування на рік 40 млрд куб. м газу або 110 млн куб. м на добу. Якщо йому потрібно прокачати більше, то бронюється додаткова потужність, а тариф зростає. За умов бронювання додаткових потужностей на квартал він вищий в 1,1 рази, на місяць — в 1,2 рази, на добу — в 1,45 разів.

У "Газпромі" приготувалися до ціни газу 200 доларів за тисячу кубометрів, хоча в його бюджеті закладена ціна 170 доларів. У січні компанія поставила споживачам газу на 45% більше рівня минулого року і на 18% більше, ніж в середньому за останні п'ять років.

Нагадаємо, транзит російського газу через Україну впав із майже 180 млн кубометрів газу на добу наприкінці грудня до 130 млн кубів на початку січня.