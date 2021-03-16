"Укроборонпром" опроверг данные SIPRI об украинском военном экспорте в Россию

Госконцерн утверждает, что с августа 2014 года не было заключено ни одного экспортного контракта на поставку вооружений в РФ.

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал данные, согласно которым Россия якобы вошла в тройку крупнейших импортеров украинского вооружения и военной техники (ВВТ) за 2016–2020 годы.

В ответ госконцерн "Укроборонпром" заявил, что с конца августа 2014 ни одно его предприятие не заключило экспортный контракт, а потому не отгрузило ни одной единицы ВВТ в Россию. "Соответствующее решение СНБО от 27 августа 2014 о прекращении экспорта товаров военного назначения и двойного использования в России введено в действие Указом президента", – напомнили в концерне.

Вместе с тем, продукция предприятий "Укроборонпрома" составляет лишь часть общего объема экспорта ВВТ Украины. Поэтому заместитель генерального директора концерна Мустафа Найем сообщил: "Как постоянный представитель "Укроборонпрома" в составе Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (МКВТС), образованной по решению СНБО, утверждаю, что с конца августа 2014 Комиссия ни разу не согласовывала никаких контрактов на поставку ВВТ на территорию Российской Федерации. Кроме того, соответствующее решение СНБО является обязательным для выполнения всеми органами исполнительной власти".

В своем телеграм-канале Найем также написал, что это уже не первый год, когда SIPRI публикует в своих исследованиях недостоверную информацию. Институт пользуется данными из открытых источников. "Однако на основании информации каких именно открытых источников были сформированы показатели по экспорту ВВТ, номенклатуре и объему их стоимости, не сообщается", – пояснил он.

Напомним, в ноябре 2014 года тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко заявлял, что ни одно украинское предприятие, которое производит продукцию двойного назначения, уже не сотрудничает с Россией.

В январе 2015 года Минобороны России объявило о завершении всех программ военно-технического сотрудничества с украинскими предприятиями.

В мае 2015 года правительство Украины в одностороннем порядке разорвало Соглашение о взаимодействии при военно-техническом сотрудничестве между правительствами двух стран (оно было подписано в мае 1993 года).