"Укроборонпром" спростував дані SIPRI про український військовий експорт у Росію

Держконцерн стверджує, що із серпня 2014 роки не було укладено жодного експортного контракту на поставку озброєнь в РФ.

Стокгольмський інститут дослідження проблем світу (SIPRI) опублікував дані, згідно з якими Росія нібито увійшла в трійку найбільших імпортерів українського озброєння та військової техніки (ОВТ) за 2016-2020 роки.

У відповідь держконцерн "Укроборонпром" заявив, що з кінця серпня 2014 жодне його підприємство не уклало експортний контракт, а тому не відвантажило жодної одиниці ОВТ в Росію. "Відповідне рішення РНБО від 27 серпня 2014 про припинення експорту товарів військового призначення та подвійного використання в Росії набуло чинності за Указом президента", — нагадали в концерні.

Разом із тим, продукція підприємств "Укроборонпрому" складає лише частину загального обсягу експорту ОВТ України. Тому заступник генерального директора концерну Мустафа Найєм повідомив: "Як постійний представник "Укроборонпрому" в складі Міжвідомчої комісії з військово-технічного співробітництва (МКВТС), утвореної за рішенням РНБО, стверджую, що з кінця серпня 2014 Комісія жодного разу не погоджувала ніяких контрактів на поставку ОВТ на територію Російської Федерації. Крім того, відповідне рішення РНБО є обов'язковим для виконання всіма органами виконавчої влади".

У своєму телеграм-каналі Найєм також написав, що це вже не перший рік, коли SIPRI публікує в своїх дослідженнях недостовірну інформацію. Інститут користується даними з відкритих джерел. "Однак на підставі інформації яких власне відкритих джерел були сформовані показники з експорту ОВТ, номенклатурі й об'єму їхньої вартості, не повідомляється", — пояснив він.

Нагадаємо, у листопаді 2014 року тодішній глава СБУ Валентин Наливайченко заявляв, що жодне українське підприємство, яке виробляє продукцію подвійного призначення, уже не співпрацює з Росією.

У січні 2015 року Міноборони Росії оголосило про завершення всіх програм військово-технічного співробітництва з українськими підприємствами.

У травні 2015 року уряд України в односторонньому порядку розірвав Угоду про взаємодію за умов військово-технічного співробітництва між урядами двох країн (вона була підписана в травні 1993 року).