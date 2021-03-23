Украинцы начали активно продавать наличные доллары и евро

Банки вернули практически всю валюту, которую продали населению с начала года.

На наличном валютном рынке в течение недели 15–19 марта объем предложения иностранной валюты вырос по сравнению с предыдущей неделей. В результате банки смогли увеличить объем чистой покупки валюты с начала марта до 53 млн долларов и практически компенсировать ее чистую продажу с начала года. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Предложение и спрос на валюту на межбанковском валютном рынке в течение прошлой недели были примерно одинаковыми, в результате официальный курс гривны практически не менялся. НБУ на прошлой неделе выкупил в резервы с рынка 30,5 млн долларов (с начала года его чистая покупка составила уже 270,5 млн долларов.

Говоря о перспективах курса гривны, эксперты валютного рынка, опрошенные изданием Liga, в первую очередь отмечают фактор локдауна. Первый из них объявленный в марте 2020-го, в считанные дни обвалил курс с 25 до 28 грн. Сейчас такого не ждут. Во-первых, новость о введении локдауна уже не будет сюрпризом для валютного рынка. Во-вторых, последние жесткие карантинные ограничения, скорее, помогали гривне – спрос на валюту падал в связи с сокращением импорта.

Поддерживать курс будет и приток на валютный рынок гривны, которую принесут иностранные инвесторы. Они проявляют сейчас живой интерес к покупке ОВГЗ, номинированных в национальной валюте (из-за их относительно высокой доходности).

Напомним, еще 5 января 2021 года курс гривны к доллару составлял 28,43, а спустя месяц национальная валюта укрепилась до 27,77. Впрочем, по мнению опрошенных Фокусом экспертов, ситуация в любой момент может измениться, но шанс на сезонное весенне-летнее укрепление гривны никуда не делся.