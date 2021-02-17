Курс на укрепление гривны. Почему вопреки ожиданиям украинская валюта удерживает позиции

Тенденция укрепления курса гривны может стать устойчивой, говорят эксперты. Но подорвать "здоровье" национальной валюты могут повышение цен на энергоносители, рост внутреннего спроса и ускорение инфляции.

Еще 5 января 2021 года курс гривны к доллару составлял 28,43 USDUAH, а спустя месяц национальная валюта укрепилась до 27,77 USDUAH. Впрочем, по мнению опрошенных Фокусом экспертов, ситуация в любой момент может измениться, но шанс на сезонное весенне-летнее укрепление гривны никуда не делся.

Укрепление гривны продолжается. Откуда поддержка?

В конце кризисного прошлого — начале этого года ситуация в экономике для национальной валюты складывалась благоприятно.

"Неплохие внешние условия и рост экспорта, слабый внутренний спрос и падение импорта формируют профицит платежного баланса. Таким же благоприятным остается внешний счет услуг. При этом трудовые мигранты продолжают исправно пополнять счета в Украине даже в условиях падения европейских экономик", — комментирует Юрий Шоломицкий, руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE.

Если приток валюты от нерезидентов не иссякнет, тенденция укрепления курса может стать устойчивой аналитик ИК Concorde Capital Евгения Ахтырко

По данным НБУ, в прошлом году трудовые мигранты перевели в Украину $12,121 млрд, что на $200 млн больше, чем в докризисном 2019-м. Экспорт по итогам 2020-го в долларовом эквиваленте просел на 1,7%. Однако Тарас Качка, замминистра экономики, торговый представитель Украины, утверждает, что в декабре 2020 года украинский экспорт вырос на $150 млн по сравнению с предыдущим месяцем и на $760 млн по отношению к декабрю 2019-го. Также показательно выглядит состояние торгового дефицита, который по итогам 2020 года сократился более чем в два раза, до $4,9 млрд.

Итак, в страну идет валютная выручка от экспорта, но спрос на валюту со стороны импортеров не растет.

[ + – ] Трудовые мигранты перевели в Украину $12,121 млрд

"Спроса нет даже после локдауна, поскольку у импортеров еще есть остатки товара, которые нужно продать. Многие купили валюту наперед или предпочитают пока не импортировать продукцию, ожидая новых локдаунов", — делится наблюдениями Татьяна Попович, директор по рынкам капитала Альфа-Банка Украина.

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По мнению Евгении Ахтырко, аналитика инвесткомпании Concorde Capital, поддержку гривне также оказал приток валюты от нерезидентов — покупателей гривневых ОВГЗ. С начала года объем украинских бумаг в их портфелях вырос примерно на $390 млн. Соответствующая сумма инвалюты поступила на межбанковский валютный рынок.

"Спрос со стороны нерезидентов возобновился в конце 2020 года, после того как Минфин повысил ставки на первичных аукционах", — говорит Виктор Сизоненко, начальник отдела ценных бумаг и внешних рынков Альфа-Банка Украина.

В результате этих тенденций резервы Национального банка в декабре 2021 года достигли $29,1 млрд, тогда как летом 2020-го МВФ прогнозировал, что с учетом запланированного финансирования Украины по действующей программе с Фондом резервы в конце года составят всего $19,3 млрд. Достаточный уровень резервов позволяет НБУ эффективно сглаживать резкие колебания на валютном рынке.

А дальше — риски. Что может подорвать укрепление гривны

По мнению Евгении Ахтырко, говорить об устойчивой тенденции укрепления гривны рано: еще в начале января некоторые участники рынка пытались разогнать курс до 28,5 USDUAH, а в коридоре 28–28,3 USDUAH он закрепился лишь в течение 25 января — 7 февраля.

Несмотря на позитивные для гривны явления, ревальвация, считают финансисты, продлится недолго. Юрий Шоломицкий прогнозирует, что укрепление гривны остановится вместе с повышением цен на энергоносители, ростом внутреннего спроса и ускорением инфляции.

В Украину идет валютная выручка от экспорта, но спрос со стороны импортеров не растет. Это дает гривне шанс на укрепление

В Кабмине на ревальвацию также не рассчитывают. Среднегодовой курс гривны, заложенный в госбюджете-2021, составляет 29,1 USDUAH. Впрочем, в своем прогнозе курса правительство ошибалось не раз. В частности, в марте 2020 года при пересмотре госбюджета в него закладывали курс 29,5 USDUAH, но, по данным НБУ, среднегодовой курс за этот период составил 26,96 USDUAH.

Эксперты не исключают повтора сценария 2019 года, когда нерезиденты активно скупали гривневые облигации (ОВГЗ), прельстившись их высокой доходностью (до 17–18% годовых). В результате предложение валюты в Украине превышало спрос, гривна укреплялась в течение всего года.

"Если в ближайшее время приток валюты от нерезидентов не иссякнет, тенденция укрепления курса может стать устойчивой. А сильное ревальвационное давление может нивелировать сезонные колебания курса гривны и его традиционный рост в осенне-зимний период 2021 года", — предполагает Евгения Ахтырко.

Сезонный фактор, который упоминает собеседница Фокуса, заключается в весенне-летнем укреплении гривны и ее ослаблении в канун нового года. Такая динамика начала проявляться после того, как курс гривны в 2014 году отпустили "в свободное плавание", — НБУ внедрил политику гибкого курсообразования. Исключением стал ­2019-й, когда приток валюты нерезидентов, скупающих ОВГЗ, нивелировал тренд.

[ + – ] Курс гривны - инфографика Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Тарас Котович, старший финансовый аналитик группы ICU, не исключает, что в 2021 году сезонность в колебаниях курса гривны сохранится.

"Активность экспортеров, аграриев и увеличение притока внешнего капитала на фоне улучшения внутренних настроений должны поспособствовать умеренному укреплению гривны в первой половине 2021 года до 26,5–27 UAH/USD, — считает Котович. — Однако во второй половине года на фоне расширения дефицита текущего счета курс будет находиться в диапазоне 27,5–28,0 USDUAH".

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Усиливать проявление сезонного фактора станет рост активности на валютном рынке украинских экспортеров.

"Мы ожидаем возвращения экспортеров с продажами, — комментирует Татьяна Попович. — Пока они придерживают и валютную выручку, и продажу самого товара за границу ввиду роста цен на их продукцию". Словом, если первое полугодие ­2021-го не сверкнет новым черным лебедем, то тренд на укрепление в феврале — марте может привести курс к ­27–27,3 USDUAH. Если же на горизонте появятся острые риск-факторы, то курс гривны будет в коридоре 27,8–28,8 USDUAH.