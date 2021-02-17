Курс на зміцнення гривні. Чому всупереч очікуванням українська валюта утримує позиції

Тенденція зміцнення курсу гривні може стати стійкою, кажуть експерти. Але підірвати "здоров'я" національної валюти можуть підвищення цін на енергоносії, зростання внутрішнього попиту і прискорення інфляції.

Ще 5 січня 2021 року курс гривні до долара становив 28,43 USDUAH, а через місяць національна валюта зміцнилася до 27,77 USDUAH. Втім, на думку опитаних Фокусом експертів, ситуація в будь-який момент може змінитися, але шанс на сезонне весняно-літнє зміцнення гривні нікуди не зник.

Зміцнення гривні триває. Звідки підтримка?

У кінці кризового минулого року — на початку цього ситуація в економіці для національної валюти складалася сприятливо.

"Непогані зовнішні умови і зростання експорту, слабкий внутрішній попит і падіння імпорту формують профіцит платіжного балансу. Таким же сприятливим залишається зовнішній рахунок послуг. При цьому трудові мігранти продовжують справно поповнювати рахунки в Україні навіть в умовах падіння європейських економік", — коментує Юрій Шоломицький, керівник Центру макроекономічного моделювання KSE.

Якщо приплив валюти від нерезидентів не вичерпається, тенденція зміцнення курсу може стати стійкою аналітик ІК Concorde Capital Євгенія Ахтирко

За даними НБУ, у минулому році трудові мігранти перевели в Україну $ 12,121 млрд, що на $ 200 млн більше, ніж у докризовому 2019-му. Експорт за підсумками 2020-го в доларовому еквіваленті просів на 1,7%. Однак Тарас Качка, заступник міністра економіки, торговий представник України, стверджує, що в грудні 2020 року український експорт зріс на $ 150 млн порівняно з попереднім місяцем і на $ 760 млн порівняно з груднем 2019-го. Також показово виглядає стан торгового дефіциту, який за підсумками 2020 року скоротився в понад два рази, до $ 4,9 млрд.

Отже, у країну йде валютна виручка від експорту, але попит на валюту з боку імпортерів не росте.

[ + – ] Трудові мігранти перевели в Україну $ 12,121 млрд

"Попиту немає навіть після локдауну, оскільки в імпортерів ще є залишки товару, які потрібно продати. Багато-хто купив валюту наперед або вважає за краще поки не імпортувати продукцію, очікуючи нових локдаунів", — ділиться спостереженнями Тетяна Попович, директор з ринків капіталу Альфа-Банку Україна.

Важливо

Девальвація на носі. Чому "скаче" курс гривні і скільки буде коштувати долар у 2021

На думку Євгенії Ахтирко, аналітика інвесткомпанії Concorde Capital, підтримку гривні також надав приплив валюти від нерезидентів — покупців гривневих ОВДП. З початку року обсяг українських паперів у їхніх портфелях виріс приблизно на $ 390 млн. Відповідна сума інвалюти надійшла на міжбанківський валютний ринок.

"Попит з боку нерезидентів відновився в кінці 2020 року, після того як Мінфін підвищив ставки на первинних аукціонах", — говорить Віктор Сизоненко, начальник відділу цінних паперів і зовнішніх ринків Альфа-Банку Україна.

У результаті цих тенденцій резерви Національного банку в грудні 2021 року досягли $ 29,1 млрд, тоді як влітку 2020-го МВФ прогнозував, що з урахуванням запланованого фінансування України за чинною програмою з Фондом резерви в кінці року становитимуть усього $ 19,3 млрд. Достатній рівень резервів дозволяє НБУ ефективно згладжувати різкі коливання на валютному ринку.

А далі — ризики. Що може підірвати зміцнення гривні

На думку Євгенії Ахтирко, говорити про стійку тенденцію зміцнення гривні рано: ще на початку січня деякі учасники ринку намагалися розігнати курс до 28,5 USDUAH, а в районі 28-28,3 USDUAH він закріпився лише протягом 25 січня — 7 лютого.

Незважаючи на позитивні для гривні явища, ревальвація, вважають фінансисти, триватиме недовго. Юрій Шоломицький прогнозує, що зміцнення гривні зупиниться разом з підвищенням цін на енергоносії, зростанням внутрішнього попиту і прискоренням інфляції.

В Україну йде валютна виручка від експорту, але попит з боку імпортерів не росте. Це дає гривні шанс на зміцнення

У Кабміні на ревальвацію також не розраховують. Середньорічний курс гривні, закладений у держбюджеті-2021, становить 29,1 USDUAH. Втім, у своєму прогнозі курсу уряд помилялися не раз. Зокрема, у березні 2020 року, за переглядом держбюджету, у нього закладали курс 29,5 USDUAH, але, за даними НБУ, середньорічний курс за цей період становив 26,96 USDUAH.

Експерти не виключають повторення сценарію 2019 року, коли нерезиденти активно скуповували гривневі облігації (ОВДП), спокусившись їхньою високою прибутковістю (до 17-18% річних). У результаті пропозиція валюти в Україні перевищувала попит, гривня зміцнювалася протягом Усього року.

"Якщо найближчим часом приплив валюти від нерезидентів не вичерпається, тенденція зміцнення курсу може стати стійкою. А сильний ревальваційний тиск може нівелювати сезонні коливання курсу гривні і його традиційне зростання в осінньо-зимовий період 2021 року", — припускає Євгенія Ахтирко.

Сезонний фактор, який згадує співрозмовниця Фокуса, полягає у весняно-літньому зміцненні гривні і її ослабленні напередодні нового року. Така динаміка почала даватися взнаки після того, як курс гривні у 2014 році відпустили "у вільне плавання", — НБУ запровадив політику гнучкого курсоутворення. Винятком став 2019-й, коли приплив валюти нерезидентів, які скуповують ОВДП, нівелював тренд.

[ + – ] Курс гривні — інфографіка Фото: Людмила Лисак (інфографіка)

Тарас Котович, старший фінансовий аналітик групи ICU, не виключає, що у 2021 році сезонність у коливаннях курсу гривні збережеться.

"Активність експортерів, аграріїв і збільшення припливу зовнішнього капіталу на фоні поліпшення внутрішніх настроїв повинні посприяти помірному зміцненню гривні в першій половині 2021 року до 26,5-27 UAH/USD, — вважає Котович. — Однак у другій половині року на фоні розширення дефіциту поточного рахунки курс буде перебувати в діапазоні 27,5-28,0 USDUAH ".

Посиленням прояву сезонного фактору стане зростання активності на валютному ринку українських експортерів.

"Ми очікуємо повернення експортерів з продажами, — коментує Тетяна Попович. — Поки вони притримують і валютну виручку, і продаж самого товару за кордон через зростання цін на їхню продукцію". Словом, якщо перше півріччя 2021-го НЕ блисне новим чорним лебедем, то тренд на зміцнення в лютому — березні може привести курс до 27-27,3 USDUAH. Якщо ж на горизонті з'являться гострі ризик-фактори, то курс гривні буде в районі 27,8-28,8 USDUAH.