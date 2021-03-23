Українці почали активно продавати готівкові долари та євро

Банки повернули практично всю валюту, яку продали населенню з початку року.

На готівковому валютному ринку протягом тижня 15-19 березня обсяг пропозиції іноземної валюти виріс порівняно з попереднім тижнем. Унаслідок банки змогли збільшити обсяг чистої купівлі валюти з початку березня до 53 млн доларів і практично компенсувати її чистий продаж із початку року. Про це повідомив глава Ради НБУ Богдан Данилишин.

Пропозиція і попит на валюту на міжбанківському валютному ринку протягом минулого тижня були приблизно однаковими, унаслідок офіційний курс гривні практично не змінювався. НБУ минулого тижня викупив у резерви з ринку 30,5 млн доларів (з початку року його чиста купівля склала вже 270,5 млн доларів).

Говорячи про перспективи курсу гривні, експерти валютного ринку, опитані виданням Liga, перш за все зазначають фактор локдауну. Перший з них оголошений в березні 2020-го, за лічені дні обвалив курс із 25 до 28 грн. Зараз такого не чекають. По-перше, новина про введення локдауну вже не буде сюрпризом для валютного ринку. По-друге, останні жорсткі карантинні обмеження, скоріше, допомагали гривні — попит на валюту падав у зв'язку зі скороченням імпорту.

Підтримувати курс буде і приплив на валютний ринок гривні, яку принесуть іноземні інвестори. Вони проявляють зараз жвавий інтерес до покупки ОВДП, номінованих у національній валюті (через їхню відносно високу прибутковість).

Нагадаємо, ще 5 січня 2021 року курс гривні до долара становив 28,43, а через місяць національна валюта зміцнилася до 27,77. Утім, на думку опитаних Фокусом експертів, ситуація в будь-який момент може змінитися, але шанс на сезонне весняно-літнє зміцнення гривні нікуди не подівся.