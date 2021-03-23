31 баржа и 16 буксиров: в Украине построят флот на Днепре за 200 млн долл

Реализация проекта позволит уменьшить нагрузку на украинские трассы и железную дорогу.

Министерство инфраструктуры одобрило инвестиционный проект Dnipro Transportation "Украинского Дунайского пароходства".

Об этом сообщается в Facebook-странице компании во вторник, 23 марта.

В частности, новый проект предусматривает строительство 16 буксиров-толкачей с гибридными дизельными двигателями, 31 баржи класса "Европа-2", а также строительство и капитальный ремонт пяти локаций для отстоя и технического обслуживания флота и т. п.

Общая стоимость проекта составляет более 200 миллионов долларов.

Отмечается, что реализация проекта Dnipro Transportation будет способствовать возрождению речного пути E-40, позволит использовать транзитный потенциал реки Днепр путем восстановление грузоперевозок, а также уменьшит нагрузку на украинские дороги и железную дорогу.

Кроме того, могут появиться новые заказы для судостроительной отрасли, а также уменьшаться объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Отметим, в марте Служба безопасности Украины провела обыски в "Украинском Дунайском пароходстве" (УДП) в рамках расследования дела о дочерней компании Bussiness Shipping Company. В "Украинском Дунайском пароходстве" отметили, что они содействуют работе СБУ. Но в то же время действия спецслужбы называют преувеличенными и нецелесообразными в нынешней ситуации.