СБУ провела обыски в "Дунайском пароходстве" из-за якобы возможной передачи флота венграм

По данным СМИ, в УДП планируют бесплатно передать дочерней венгерской компании свой флот, что может обанкротить предприятие.

Служба безопасности Украины провела обыски в "Украинском Дунайском пароходстве" (УДП) в рамках расследования дела о дочерней компании Bussiness Shipping Company. Об этом сообщает пресс-служба Дунайского пароходства.

Обыски в компании разрешил Приморский районный суд Одессы.

По данным "Укринформа", СБУ активизировались после того, как депутаты Одесского облсовета направили обращение к центральной власти о недопуске бесплатной передачи флота "Украинского Дунайского пароходства" венгерской компании Business Shippin Company. Это якобы может привести к банкротству предприятия. Парламентский комитет по вопросам инфраструктуры и транспорта выразил недоверие гендиректору УДП Алексею Хомякову.

В "Украинском Дунайском пароходстве" отметили, что они содействуют работе СБУ. Но в то же время действия спецслужбы называют преувеличенными и нецелесообразными в нынешней ситуации. По их словам, это делает невозможным выполнение программы Зеленского о привлечении иностранных инвестиций в предприятие.

Компания в ближайшее время обратится к Кабмину, Мининфраструктуры, Офису президента и в СБУ для поиска цивилизованных путей сотрудничества.

[ + – ] Заявление "УДП" Фото: Скриншот

В 2020 году грузооборот компании упал на 16,8%, а грузоперевозки речным флотом УДП на 16%. Морские судна перевезли груза меньше на 19,8%.

Напомним, СБУ остановила сеть, которая якобы создавала новые органы власти в Кировоградской области. Ранее сотрудники спецслужбы пресекли контрабанду старинным оружием на миллион долларов.