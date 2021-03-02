СБУ пресекла контрабанду старинного оружия и монет на миллион долларов (фото)

Контрабандисты якобы отправляли культурные ценности в Евросоюз через международные почтовые сервисы.

Служба безопасности Украины начала уголовное производство по признакам незаконного вывоза оружия, доспехов, монет и других предметов старины в Евросоюз. Подробности пресс-служба сообщила на официальном сайте.

Во время обысков правоохранители обнаружили у фигурантов ценности на сумму почти миллион долларов, которую якобы подготовили для незаконного отправления в Европейский союз. В коллекцию вошли такие предметы:

21 единица холодного оружия разных исторических периодов, включая античный;

части доспехов и драгоценные украшения;

серебряные и золотые монеты времен Киевской Руси, а также 1800-1900 годов.

[ + – ] Оружие, изъятое СБУ Фото: пресс-центр СБУ

Как предполагает следствие, члены группировки организовали канал для контрабандной продажи за границу исторических ценностей, которые высылали заказчикам по почте. В почтовых декларациях они скрывали информацию о характере груза, чтобы скрыть незаконную деятельность.

[ + – ] Старинные монеты, изъятые СБУ Фото: пресс-центр СБУ

Согласно сообщению пресс-службы, сотрудники СБУ задокументировали несколько факто незаконных действий, изъяли ценные предметы и направили на экспертизу. После досудебного расследования их планируют передать в музейный фонд Украины. В настоящее время следственные органы решают вопрос об объявлении подозрения в контрабанде.

Ранее стало известно, что СБУ якобы задержала бывших и действующих сотрудников украинского посольства с крупной партией контрабанды. По версии следствия, представители МИД использовали дипломатические документы, чтобы вывозить валюту, золото и подакцизные товары. Так в последней партии обнаружили 16 кг золотых изделий на сумму 15 миллионов гривен, 140 тысяч долларов, 67,2 тысячи евро, 11,6 тысяч злотых, а также более 8,8 тысячи блоков сигарет.

Писали также, что СБУ заблокировала работу ботофермы мощностью более 18 тысяч аккаунтов, которая якобы выполняла заказы кураторов из России и украинских политических сил. По данным спецслужбы, три жителя Киева использовали свою сеть для распространения фейков о ситуации в Украине, искажения информации в соцопросах и "накрутки" комментариев. Чтобы добиться своей анонимности, они якобы принимали оплату через запрещенные российские электронные кошельки.