СБУ зупинила контрабанду старовинної зброї і монет на мільйон доларів (фото)

Контрабандисти нібито відправляли культурні цінності в Євросоюз через міжнародні поштові сервіси.

Служба безпеки України почала кримінальне провадження за ознаками незаконного вивезення зброї, обладунків, монет та інших предметів старовини в Євросоюз. Подробиці прес-служба повідомила на офіційному сайті.

Під час обшуків правоохоронці виявили у фігурантів цінності на суму майже мільйон доларів, яку нібито підготували для незаконного відправлення до Європейського союзу. До колекції увійшли такі предмети:

21 одиниця холодної зброї різних історичних періодів, включаючи античний;

частини обладунків і дорогоцінні прикраси;

срібні і золоті монети часів Київської Русі, а також 1800-1900 років.

[ + – ] Зброя, вилучена СБУ Фото: прес-центр СБУ

Як припускає слідство, члени угруповання організували канал для контрабандного продажу за кордон історичних цінностей, які висилали замовникам поштою. У поштових деклараціях вони приховували інформацію про характер вантажу, щоб приховати незаконну діяльність.

[ + – ] Старовинні монети, вилучені СБУ Фото: прес-центр СБУ

Згідно з повідомленням прес-служби, співробітники СБУ задокументували кілька фактів незаконних дій, вилучили цінні предмети і направили на експертизу. Після досудового розслідування їх планують передати в музейний фонд України. Наразі слідчі органи вирішують питання про оголошення підозри в контрабанді.

Раніше стало відомо, що СБУ нібито затримала колишніх і чинних співробітників українського посольства з великою партією контрабанди. За версією слідства, представники МЗС використовували дипломатичні документи, щоб вивозити валюту, золото та підакцизні товари. Так, в останній партії виявили 16 кг золотих виробів на суму 15 мільйонів гривень, 140 тисяч доларів, 67,2 тисячі євро, 11,6 тисяч злотих, а також понад 8,8 тисяч блоків сигарет.

Писали також, що СБУ заблокувала роботу ботоферми потужністю понад 18 тисяч акаунтів, яка нібито виконувала замовлення кураторів з Росії та українських політичних сил. За даними спецслужби, три жителі Києва використовували свою мережу для поширення фейків про ситуацію в Україні, спотворення інформації в соцопитуваннях і "накрутки" коментарів. Щоб досягти своєї анонімності, вони нібито брали оплату через заборонені російські електронні гаманці.