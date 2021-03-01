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СБУ заблокировала работу ботофермы мощностью более 18 тысяч аккаунтов (фото)

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ботоферма, аккаунты, интернет, СБУ, фейки
Фото: ssu.gov.ua

Ботоферма якобы выполняла заказы кураторов из России и некоторых украинских политсил.

Служба безопасности Украины заблокировала работу ботофермы мощностью более 18 тысяч аккаунтов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ

Отмечается, что ботоферма, организованная тремя жителями Киева, якобы выполняла заказы кураторов из России и некоторых украинских политсил.

Во время местных выборов в октябре прошлого года они якобы распространяли фейки о ситуации в Украине, "накручивали" голоса в социальных опросах и завышали количество заказных перепостов и комментариев лидеров общественного мнения и политиков.

ботоферма, аккаунты, интернет, СБУ, фейки

Чтобы добиться своей анонимности, оплата услуг ботофермы проходила через запрещенные российские электронные кошельки.

Во время обысков правоохранители обнаружили на серверном оборудовании программные продукты, которые находятся под санкциями. Изъяты компьютерная техника и сим-карты операторов мобильной связи, которые использовались в противоправной деятельности.

Ранее СБУ также блокировала сеть ботоферм, оборудование которых поддерживалось через российские онлайн-сервисы. В рамках ботофермы было зарегистрировано около 8000 аккаунтов для распространения в популярных соцсетях недостоверной информации о ситуации в Украине, подстрекательства протестных настроений, а также запугивания населения.