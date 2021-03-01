СБУ заблокировала работу ботофермы мощностью более 18 тысяч аккаунтов (фото)

Ботоферма якобы выполняла заказы кураторов из России и некоторых украинских политсил.

Служба безопасности Украины заблокировала работу ботофермы мощностью более 18 тысяч аккаунтов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ

Отмечается, что ботоферма, организованная тремя жителями Киева, якобы выполняла заказы кураторов из России и некоторых украинских политсил.

Во время местных выборов в октябре прошлого года они якобы распространяли фейки о ситуации в Украине, "накручивали" голоса в социальных опросах и завышали количество заказных перепостов и комментариев лидеров общественного мнения и политиков.

Чтобы добиться своей анонимности, оплата услуг ботофермы проходила через запрещенные российские электронные кошельки.

Во время обысков правоохранители обнаружили на серверном оборудовании программные продукты, которые находятся под санкциями. Изъяты компьютерная техника и сим-карты операторов мобильной связи, которые использовались в противоправной деятельности.

Ранее СБУ также блокировала сеть ботоферм, оборудование которых поддерживалось через российские онлайн-сервисы. В рамках ботофермы было зарегистрировано около 8000 аккаунтов для распространения в популярных соцсетях недостоверной информации о ситуации в Украине, подстрекательства протестных настроений, а также запугивания населения.