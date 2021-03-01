СБУ заблокувала роботу ботоферми потужністю понад 18 тисяч акаунтів (фото)

Ботоферма виконувала замовлення кураторів із Росії та деяких українських політсил.

Служба безпеки України заблокувала роботу ботоферми потужністю понад 18 тисяч акаунтів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ

Зазначається, що ботоферма, організована трьома жителями Києва, виконувала замовлення кураторів із Росії та деяких українських політсил.

Під час місцевих виборів у жовтні минулого року вони поширювали фейки про ситуацію в Україні, "накручували" голоси в соціальних опитуваннях і завищували кількість замовних перепостів і коментарів лідерів громадської думки та політиків.

Щоб досягти своєї анонімності, оплата послуг ботоферми проходила через заборонені російські електронні гаманці.

Під час обшуків правоохоронці виявили на серверному обладнанні програмні продукти, які знаходяться під санкціями. Вилучено комп'ютерну техніку та сім-карти операторів мобільного зв'язку, які використовувались у протиправній діяльності.

Раніше СБУ також блокувала мережу ботоферм, обладнання яких підтримувалося через російські онлайн-сервіси. У рамках ботоферми було зареєстровано майже 8 000 акаунтів для поширення в популярних соцмережах недостовірної інформації про ситуацію в Україні, підбурювання протестних настроїв, а також залякування населення.