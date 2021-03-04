СБУ провела обшуки в "Дунайському пароплавстві" через нібито можливе передавання флоту угорцям

За даними ЗМІ, в УДП планують безкоштовно передати дочірній угорській компанії свій флот, що може довести до банкрутства підприємство.

Служба безпеки України провела обшуки в "Українському Дунайському пароплавстві" (УДП) у рамках розслідування справи про дочірню компанію Bussiness Shipping Company. Про це повідомляє прес-служба Дунайського пароплавства.

Обшуки в компанії дозволив Приморський районний суд Одеси.

За даними "Укрінформу", СБУ активізувалися після того, як депутати Одеської облради надіслали звернення до центральної влади про недопуск безкоштовного передавання флоту "Українського Дунайського пароплавства" угорській компанії Business Shippin Company. Це нібито може призвести до банкрутства підприємства. Парламентський комітет із питань інфраструктури та транспорту висловила недовіру гендиректору УДП Олексію Хомякову.

В "Українському Дунайському пароплавстві" зазначили, що вони сприяють роботі СБУ. Але в той же час дії спецслужби називають перебільшеними і недоцільними в нинішній ситуації. За їхніми словами, це унеможливлює виконання програми Зеленського про залучення іноземних інвестицій в підприємство.

Компанія найближчим часом звернеться до Кабміну, Мінінфраструктури, Офісу президента та в СБУ для пошуку цивілізованих шляхів співпраці.

[ + – ] Заява "УДП" Фото: Скриншот

У 2020 році вантажообіг компанії впав на 16,8%, а вантажоперевезення річковим флотом УДП — на 16%. Морські судна перевезли вантажу менше на 19,8%.

Нагадаємо, СБУ зупинила мережу, яка нібито створювала нові органи влади в Кіровоградській області. Раніше співробітники спецслужби обірвали контрабанду старовинною зброєю на мільйон доларів.