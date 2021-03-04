СБУ остановила сеть, которая якобы создавала новые органы власти на Кировоградщине

Правоохранители нашли документы о создании организаций, предположительно дублирующих территориальные громады.

Служба безопасности Украины раскрыла крупную сеть, члены которой якобы создавали альтернативные органы местной власти в Кировоградской области. Подробности пресс-служба сообщила на официальном сайте.

По версии правоохранителей, антиукраинская группа формировала незаконные органы местного самоуправления, которые дублировали названия объединенных территориальных громад. Участники сети подготовили фиктивные документы о регистрации, удостоверения, уставы и печати, создали также страницу в социальных сетях, через которую призывали граждан присоединяться к фальшивым структурам.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что от имени таких «псевдоОТГ» направлялись письма предприятий и учреждений с требованием передать имущество на баланс. По замыслу кураторов, такие действия должны были привести к дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе", — передает пресс-служба.

[ + – ] СБУ и Нацполиция провели обыски

Сотрудники СБУ и Нацполиции провели обыски, во время которых изъяли мобильные устройства, компьютеры, вышеупомянутую фиктивную документацию и "печатную продукцию". Правоохранители начали уголовное производство по признакам присвоения полномочий власти и продолжают расследование.

Ранее появилась информация о том, что СБУ пресекла контрабанду старинных вещей в страны Европейского союза общей стоимостью в миллион долларов. Правоохраниели обнаружили во время обысков холодное оружие, доспехи, украшения, золотые и серебряные моенты разных периодов. Предполагается, что фигуранты дела организовали канал для незаконной продажи и отправляли исторические ценности покупателям по почте, скрывая информацию о грузе в декларациях.

До этого СБУ заблокировала работу ботофермы мощностью более 18 тысяч аккаунтов. По информации следствия, ее создатели за деньги выполняла заказы для кураторов из Российской федерации и украинских политических сил во время местных выборов в 2020 году. Три жителя Киева якобы распространяли неправдивую информацию, накручивали" голоса в социальных опросах, а деньги получали на анонимные электронные кошельки.