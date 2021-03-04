СБУ зупинила мережу, яка нібито створювала нові органи влади на Кіровоградщині

Правоохоронці знайшли документи про створення організацій, імовірно дублюючих територіальні громади.

Служба безпеки України розкрила велику мережу, члени якої нібито створювали альтернативні органи місцевої влади в Кіровоградській області. Подробиці прес-служба повідомила на офіційному сайті.

За версією правоохоронців, антиукраїнська група формувала незаконні органи місцевого самоврядування, які дублювали назви об'єднаних територіальних громад. Учасники мережі підготували фіктивні документи про реєстрацію, посвідчення, статути і печатки, створили також сторінку в соціальних мережах, через яку закликали громадян приєднуватися до фальшивих структур.

"Співробітники спецслужби задокументували, що від імені таких «псевдоОТГ» направлялися листи підприємств і установ з вимогою передати майно на баланс. За задумом кураторів, такі дії мали привести до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні", — передає прес-служба.

[ + – ] СБУ і Нацполіція провели обшуки

Співробітники СБУ і Нацполіції провели обшуки, під час яких вилучили мобільні пристрої, комп'ютери, вищезгадану фіктивну документацію та "друковану продукцію". Правоохоронці почали кримінальне провадження за ознаками привласнення владних повноважень і продовжують розслідування.

Раніше з'явилася інформація про те, що СБУ припинила контрабанду старовинних речей в країни Європейського союзу загальною вартістю в мільйон доларів. Правоохоронці виявили під час обшуків холодну зброю, обладунки, прикраси, золоті та срібні монети різних періодів. Передбачається, що фігуранти справи організували канал для незаконного продажу і відправляли історичні цінності покупцям поштою, приховуючи інформацію про вантаж У деклараціях.

До цього СБУ заблокувала роботу ботоферми потужністю понад 18 тисяч акаунтів. За інформацією слідства, її творці за гроші виконували замовлення для кураторів з Російської федерації та українських політичних сил під час місцевих виборів у 2020 році. Три жителя Києва нібито поширювали неправдиву інформацію, "накручували" голоси в соціальних опитуваннях, а гроші отримували на анонімні електронні гаманці.