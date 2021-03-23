31 баржа і 16 буксирів: в Україні збудують флот на Дніпрі за 200 млн дол

Реалізація проекту дозволить зменшити навантаження на українські траси і залізницю.

Міністерство інфраструктури схвалило інвестиційний проект Dnipro Transportation "Українського Дунайського пароплавства".

Про це повідомляється на Facebook-сторінці компанії у вівторок, 23 березня.

Зокрема, новий проект передбачає будівництво 16 буксирів-штовхачів з гібридними дизельними двигунами, 31 баржі класу "Європа-2", а також будівництво і капітальний ремонт п'яти локацій для відстою та технічного обслуговування флоту і т. п.

Загальна вартість проекту становить понад 200 мільйонів доларів.

Зазначається, що реалізація проекту Dnipro Transportation сприятиме відродженню річкового шляху E-40, дозволить використовувати транзитний потенціал річки Дніпро шляхом відновлення вантажоперевезень, а також зменшить навантаження на українські дороги і залізницю.

Крім того, можуть з'явитися нові замовлення для суднобудівної галузі, а також зменшуватися обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Зазначимо, у березні Служба безпеки України провела обшуки в "Українському Дунайському пароплавстві" (УДП) у межах розслідування справи про дочірню компанію Bussiness Shipping Company. В "Українському Дунайському пароплавстві" зазначили, що вони сприяють роботі СБУ. Але водночас дії спецслужби називають перебільшеними і недоцільними у нинішній ситуації.