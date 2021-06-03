Опубликован "ресурсный" законопроект: за что теперь придется платить больше

Предложено увеличить акциз на пиво, но отказались от идеи снизить порог стоимости автомобиля для начисления транспортного налога.

Кабмин внес в Раду так называемый ресурсный законопроект (№ 5600), направленный на "обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений". В нем содержатся предложения по изменению ставок налогов, налогооблагаемой базы, системы администрирования налогов. Эти меры направлены на то, чтобы:

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те, кто платит налоги, платили еще больше;

было меньше возможностей для уклонения от уплаты налогов;

процедура уплаты налогов стала проще.

Подобные законопроекты Минфин разрабатывает практически каждый год накануне начала формирования проекта нового госбюджета.

Законопроект № 5600 очень большой, Фокус выбрал из него предлагаемые изменения, которые могут повлиять на многих украинцев.

Основные новации ресурсного законопроекта № 5600:

акциз нужно будет уплачивать и на продукцию, которая по результатам инвентаризации признана потерянной или отсутствующей;

устанавливается минимальный размер земельного налога для участков более 0,5 га;

налоговики могут направлять запросы на предоставление информации (для возможности дальнейших налоговых проверок) практически не имея для этого никаких оснований;

в случае неуплаты налогового долга более 1 млн в течение 30 дней, ГНС может обратиться в суд для запрета выезда руководителю за границу;

налог на доход от продажи продукции, выращенной на земельных участках для ведения личного крестьянского хозяйства, уплачивается, если площадь участка больше 0,5 га (сейчас 2 га);

налог на продажу третьего и последующих объектов недвижимого имущества увеличивается с 5% до 18%;

отменяется возмещение НДС для налогоплательщиков, осуществляющих перепродажу товара без его фактического совершенствования (стоимость переработки составляет менее 8% цены продажи товара);

вводится акциз на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников;

акциз на пиво увеличивается с 2,78 грн за 1 литр пива до 59,82 грн за 1 литр 100% спирта;

увеличиваются ставки экологических налогов;

добавлен ​​запрет на пребывание в 4-й группе единого налога тех, кто занимается разведением домашней птицы;

при продаже подакцизной продукции нужно будет сканировать (погашать) марки акцизного налога.

В процессе доработки из ресурсного законопроекта убрали:

уменьшение порога налогообложения транспортным налогом с 375 минимальных зарплат до 200;

увеличение вдвое ставки единого налога для плательщиков 4-й группы;

введение нулевой ставки НДС для экспорта аграрной продукции только после поступления валютной выручки на счета.

освобождение от налогообложения НДС сельхозпродукцию, которая была уничтожена в силу обстоятельств непреодолимой силы.

Напомним, 3 июля Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №4184 (неофициально называемый "о налоге на Google"), который обязывает зарубежные технологические компании, работающие в Украине, платить НДС.