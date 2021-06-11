Минсельхоз США улучшил прогноз урожая и экспорта пшеницы из Украины

Хорошая погода позволит Украине больше вырастить зерна, а удачная конъюнктура на мировых рынка – больше продать его.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в июньском отчете улучшило прогноз экспорта украинской пшеницы в 2021/2022 маркетинговом году (МГ, июль – июнь) на 0,5 млн тонн по сравнению с майским прогнозом – до 20,5 млн тонн.

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Оно также повысило прогноз урожая пшеницы в Украине в 2021 году на 0,5 млн тонн – до 29 млн тонн. Причина пересмотра прогноза – продолжительный период благоприятных погодных условий.

Одновременно USDA в июне сохранило прогноз экспорта кукурузы из Украины в 2021/2022 МГ на уровне 30,5 млн тонн, а урожая – 37,5 млн тонн.

Оснований для ограничения Украиной экспорта сельскохозяйственных культур в текущем году нет. Об этом заявил 19 марта министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко. Он отметил, что Украина наоборот рассчитывает расширить охват на рынке зерновых и масличных культур.

[ + – ] Диаграмма: Ukrainian Agribusiness Club

Мировой объем производства пшеницы в этом году ожидается на рекордному уровне в 794,4 млн т, что на 5,5 млн т выше предыдущей оценки USDA. Увеличение производства произойдет в основном за счет стран ЕС, России и Украины.

Также USDA прогнозирует увеличение мирового потребления пшеницы на 2,4 млн т до рекордных 791,1 млн т. Рост потребления произойдет за счет увеличения использования пшеницы в качестве корма для животных.

Прогнозируемые мировые конечные запасы пшеницы в 2021/2022 МГ увеличены на 1,8 млн т до 296,8 млн т. На Китай придется 48% общего количества запасов.

Напомним, Украина стала вторым крупнейшим в мире экспортером зерновых культур в 2019/2020 МГ.

5 марта Минэкономики прогнозировало урожай зерновых в этом году на уровне 75 млн тонн.

С начала 2020/2021 МГ и по состоянию на 11 июня Украина экспортировала 42,94 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 22,4% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ. Поставлены на экспорт 16,11 млн тонн пшеницы и 21,97 млн тонн кукурузы.

Ранее Фокус разбирался, смогут ли украинские аграрии в этом году собрать рекордный урожай и выгодно его продать