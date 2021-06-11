Мінсільгосп США покращило прогноз врожаю та експорту пшениці з України

Гарна погода дозволить Україні більше виростити зерна, а вдала кон'юнктура на світовому ринку — більше продати його.

Міністерство сільського господарства США (USDA) в червневому звіті поліпшило прогноз експорту української пшениці в 2021/2022 маркетинговому році (МР, липень — червень) на 0,5 млн тонн порівняно з травневим прогнозом — до 20,5 млн тонн.

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Воно також підвищило прогноз врожаю пшениці в Україні в 2021 році на 0,5 млн тонн — до 29 млн тонн. Причина перегляду прогнозу — тривалий період сприятливих погодних умов.

Одночасно USDA в червні зберегло прогноз експорту кукурудзи з України в 2021/2022 МР на рівні 30,5 млн тонн, а врожаю — 37,5 млн тонн.

Підстав для обмеження Україною експорту сільськогосподарських культур у поточному році немає. Про це заявив 19 березня міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко. Він зазначив, що Україна навпаки розраховує розширити охоплення на ринку зернових та олійних культур.

[ + – ] Діаграма: Ukrainian Agribusiness Club

Світовий обсяг виробництва пшениці в цьому році очікується на рекордному рівні 794,4 млн т, що на 5,5 млн т вище за попередню оцінку USDA. Збільшення виробництва відбудеться здебільшого за рахунок країн ЄС, Росії та України.

Також USDA прогнозує збільшення світового споживання пшениці на 2,4 млн т до рекордних 791,1 млн т. Зростання споживання відбудеться за рахунок збільшення використання пшениці як корму для тварин.

Прогнозовані світові кінцеві запаси пшениці в 2021/2022 МР збільшені на 1,8 млн т до 296,8 млн т. На Китай припадає 48% загальної кількості запасів.

Нагадаємо, Україна стала другим найбільшим у світі експортером зернових культур у 2019/2020 МР.

5 березня Мінекономіки прогнозувало урожай зернових у цьому році на рівні 75 млн тонн.

З початку 2020/2021 МР і станом на 11 червня Україна експортувала 42,94 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 22,4% менше, ніж на аналогічну дату попереднього МР. Поставлені на експорт 16,11 млн т пшениці та 21,97 млн тонн кукурудзи.

Раніше Фокус розбирався, чи зможуть українські аграрії цьогоріч зібрати рекордний урожай і вигідно його продати.