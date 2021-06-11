Мінсільгосп США покращило прогноз врожаю та експорту пшениці з України
Гарна погода дозволить Україні більше виростити зерна, а вдала кон'юнктура на світовому ринку — більше продати його.
Міністерство сільського господарства США (USDA) в червневому звіті поліпшило прогноз експорту української пшениці в 2021/2022 маркетинговому році (МР, липень — червень) на 0,5 млн тонн порівняно з травневим прогнозом — до 20,5 млн тонн.
Воно також підвищило прогноз врожаю пшениці в Україні в 2021 році на 0,5 млн тонн — до 29 млн тонн. Причина перегляду прогнозу — тривалий період сприятливих погодних умов.
Одночасно USDA в червні зберегло прогноз експорту кукурудзи з України в 2021/2022 МР на рівні 30,5 млн тонн, а врожаю — 37,5 млн тонн.
Підстав для обмеження Україною експорту сільськогосподарських культур у поточному році немає. Про це заявив 19 березня міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко. Він зазначив, що Україна навпаки розраховує розширити охоплення на ринку зернових та олійних культур.
Світовий обсяг виробництва пшениці в цьому році очікується на рекордному рівні 794,4 млн т, що на 5,5 млн т вище за попередню оцінку USDA. Збільшення виробництва відбудеться здебільшого за рахунок країн ЄС, Росії та України.
Також USDA прогнозує збільшення світового споживання пшениці на 2,4 млн т до рекордних 791,1 млн т. Зростання споживання відбудеться за рахунок збільшення використання пшениці як корму для тварин.
Прогнозовані світові кінцеві запаси пшениці в 2021/2022 МР збільшені на 1,8 млн т до 296,8 млн т. На Китай припадає 48% загальної кількості запасів.
Нагадаємо, Україна стала другим найбільшим у світі експортером зернових культур у 2019/2020 МР.
5 березня Мінекономіки прогнозувало урожай зернових у цьому році на рівні 75 млн тонн.
З початку 2020/2021 МР і станом на 11 червня Україна експортувала 42,94 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 22,4% менше, ніж на аналогічну дату попереднього МР. Поставлені на експорт 16,11 млн т пшениці та 21,97 млн тонн кукурудзи.
Раніше Фокус розбирався, чи зможуть українські аграрії цьогоріч зібрати рекордний урожай і вигідно його продати.