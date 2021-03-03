Судьба урожая. Смогут ли украинские аграрии в этом году собрать рекордный урожай и выгодно его продать

Пандемия коронавируса и другие факторы привели к росту цен на зерновые, это значит, что агроэк­спортеры получат большую выручку. А еще цены "подогревает" Китай.

Конец зимы 2021 года выдался снежным и морозным. Агропроизводители этому не нарадуются, ведь под снегом озимые посевы защищены от вымерзания, а по весне растения не будут страдать от засухи — почва получит достаточно влаги. Так, по словам Татьяны Адаменко, начальницы отдела агрометеорологии Украинского Гидрометцентра, в северной, центральной и западной частях страны снежный покров на полях достигает 50 см. А вот в Херсонской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и большей части Харьковской снега выпало мало, что при значительном снижении температуры создает риски для озимых.

Прогноз на урожай 2021: что посеем, то пожнем

Об урожае-2021 эксперты говорят с большой осторожностью.

"Осенняя посевная кампания прошла в сложных условиях: недостаток влаги в почве, а также зачастую поздние сроки посева озимых культур не вселяли больших надежд на высокий урожай. Кроме того, на юго-восток и юг Украины пришли морозы, когда там не было снежного покрова. Это также нельзя назвать позитивным фактором", — считает Сергей Косолап, руководитель отдела маркетинга развития семян компании Syngenta в Украине.

По словам заместителя директора компании "ПроАгро Груп" Марии Колесник, в регионах с небольшим снежным покровом проблемы могут затронуть посевы рапса, для которого критично продолжительное снижение температур до -10–13°С, тогда как озимые пшеница и ячмень выдерживают более низкие температуры — до -16°С и -20°С соответственно.

Пандемия коронавируса и другие факторы привели к росту цен на зерновые, это значит, что агроэк­спортеры получат большую выручку

Впрочем, большинство опрошенных Фокусом агропроизводителей пока не жалуются и дают вполне благополучный агропрогноз.

"Состояние озимых посевов хорошее, этому не помешало даже то, что зерно закладывалось в сухую почву. В отличие от прошлого года, мы имеем достаточно осадков при отсутствии критических температур, что вселяет надежду на богатый урожай", — говорит Елена Ворона, директор по операционной и финансовой деятельности Группы "Агротрейд".

Сергей Косолап также надеется, что обильные осадки по всей территории Украины позволят запастись продуктивной влагой для весенней посевной кампании и возобновления вегетации озимых культур. Поэтому в компании Syngenta в Украине ожидают, что урожай озимых в 2021-м соберут на таком же уровне, что и в прошлом году, а урожайность яровых будет выше.

Впрочем, с уверенностью можно говорить лишь о том, что начало вегетации растений весной 2021 года пройдет в благоприятных условиях. Дальше судьба урожая зависит от количества осадков и температурного режима в конце весны и в летний период. Весенняя засуха или обильные затяжные дожди в разгар лета могут разрушить надежды аграриев на высокую урожайность.

Оценивать структуру и объемы урожая 2021 года в масштабах государства также рановато.

"В предыдущие сезоны украинские аграрии сеяли основные зерновые и масличные культуры примерно на площади около 25 млн га, — говорит Николай Горбачев, президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА). — Этой осенью аграрии, по данным Минэкономики, сократили площади под озимыми пшеницей и ячменем примерно на 10%, под рапсом — на 27%". Как отмечает Мария Колесник, площади под посевы озимых сократились из-за засухи.

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Окончательно понятной структура посевов сезона 2021/2022 станет в мае, когда закончится посадка таких поздних культур, как соя и кукуруза. В Syngenta прогнозируют, что посевные площади под кукурузой в 2021 году останутся на прежнем уровне, а под подсолнечником увеличатся до 6,5 млн га. Этому способствуют неожиданно высокие цены на рынке масличных, поэтому Марьяна Макар, директор по продажам агрокомпании AgroGeneration, также предполагает увеличение посевных площадей под подсолнечником и соей.

В то же время в Группе "Агротрейд" сообщают, что в их предприятиях структура посевов в 2021 году особо не изменится: под кукурузу отведут около 17 тыс. га, под пшеницу — 16 тыс. га, подсолнечник — 11 тыс. га, сою — около 5 тыс. га.

Эксперты сомневаются в рекордном урожае 2021 года. Например, в УЗА прогнозируют, что сбор зерновых составит около 67 млн т — это чуть больше, чем в текущем сезоне (65,4 млн т).

Цены на зерновые и масличные растут

Сезон 2020/2021 порадовал украинских аграриев ростом цен на продовольствие на мировых рынках.

"В текущем сезоне мировые цены на зерновые и масличные культуры росли на фоне активизации спроса со стороны импортеров, сокращения предложения со стороны Черноморского региона и засушливой погоды в Латинской Америке, — говорит Марьяна Макар. — Если Китай и дальше продолжит активно пополнять свои госрезервы, мы продолжим наблюдать рост цен".

Пандемия коронавируса — не последний фактор, оказывающий влияние на рынок. Многие развитые страны не только накапливали резервы, но по всем фронтам "гасили пожар деньгами".

"Из-за того что ведущие страны вливают триллионы долларов в свои экономики, цены на украинское зерно останутся на высоком уровне, — прогнозирует Николай Горбачев. — Насыщение рынка дешевыми деньгами приводит к росту спроса на товары, из-за чего не следует ожидать обвала цен на зерновые или масличные, хотя некоторые сезонные колебания могут происходить".

[ + – ] Динамика цен на зерновые культуры Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Высокие цены на кукурузу, по словам Марии Колесник, будут держаться за счет повышенного спроса со стороны Китая. После эпидемии африканской чумы, которая несколько лет назад практически уничтожила поголовье свиней в Поднебесной, для восстановления этого рынка в Китае под корма готовы покупать более 20 млн т кукурузы в год.

Борис Приходько, руководитель группы финансовых решений компании Syngenta в Украине, отмечает, что уже сегодня покупатели предлагают высокие цены на будущий урожай, и обращает внимание на базис — разницу в ценах на локальном физическом рынке и биржевом. По его словам, этот показатель между украинской пшеницей и сентябрьским фьючерсом на пшеницу на бирже MATIF превысил среднее значение за пять лет на $10/т. А будущий урожай кукурузы торгуется по $200–205/т с базисом +$25–30/т, чего не было за всю историю форвардных контрактов на кукурузу. Будущий урожай рапса при этом продается за $480–490/т, а спрос со стороны Китая на ячмень поднял цену будущего урожая до ­$225–230/т. И это хорошие новости для украинских аграриев.

Достаточное количество осадков при отсутствии критических температур вселяет надежду на богатый урожай директор по операционной и финансовой деятельности "Агротрейд" Елена Ворона

Однако в 2021 году сельхозпроизводители могут столкнуться с падением цен на кукурузу и подсолнечник. В Минэкономики не исключают, что удар по отрасли могут нанести колебания мировых цен на зерновые культуры в случае перепроизводства зерна, а также возможная девальвация гривни по отношению к доллару и евро, что приведёт к подорожанию горюче-смазочных материалов, удобрений, средств защиты растений, семян.

По мнению Николая Горбачева из УЗА, дополнительные сложности для агроэкспортеров может создать запрет в ЕС пестицидов хлорпирифоса и хлорпирифос-метила, которые очень широко используют украинские аграрии. И хотя в Украине также решили ограничить применение этих веществ по примеру ЕС, в текущем году трейдеры могут столкнуться с проблемой экспорта продукции, в которой будут превышены допустимые нормы.

С учетом конъюнктуры рынка у агроэкспорта на сезон 2021/2022 открываются хорошие перспективы. Напомним, согласно меморандуму между участниками зернового рынка в 2020/2021 маркетинговом году предельный объем экспорта кукурузы согласовали на уровне 24 млн т. Аналогичный меморандум по пшенице предполагает ее экспорт в объеме до 17,5 млн т. Причём на 15 февраля Украина уже поставила 75,5% пшеницы от установленного объема. Ожидается, что в новом сезоне масштабы экспорта сохранятся на прошлогоднем уровне.

Нишевые культуры: гречиха и не только

Кроме пшеницы, кукурузы, подсолнечника, сои, которые в основном высевают украинские аграрии, многие хозяйства уделяют внимание выращиванию нишевых культур. Например, Группа "Агротрейд", по информации Елены Вороны, такие культуры в основном выращивает в рамках органического производства, под которое отведено 2,5 тыс. га в Харьковской области. В 2020–2021 годах среди нишевых культур предпочли горчицу, горох и гречиху. В ­2021-м новой культурой в севообороте компании станет устойчивое к засухе сорго, под которое отведут около 430 га.

В Минэкономики отмечают рост популярности нишевых культур. В 2020 году, по данным Госстата, гречихой засеяли 81,6 тыс. га, что на 15% (12,4 тыс. га) больше, чем в ­2019-м. Также расширились посевные площади большинства других нишевых культур. В частности, просом в 2020 году засеяли 154,6 тыс. га (+40%), овсом — 198,8 тыс. га (+8%), рожью — 135,9 тыс. (+15%).

[ + – ] Нишевые культуры все более популярны Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Мария Колесник прогнозирует, что в связи с хорошей ценовой конъюнктурой на горох в будущем сезоне эта нишевая культура может заинтересовать украинских аграриев. Соответственно, засеянные горохом площади расширятся.

Однако, по словам опрошенных Фокусом агропроизводителей, положение дел с выращиванием гречихи выглядит не так радужно, как хотели бы видеть в министерстве. Как отмечает Елена Ворона, ситуация для украинских производителей начала усложняться в 2017 году, когда им стало трудно конкурировать с массовым импортом дешевой, некачественной гречневой крупы из-за рубежа. Тогда производство гречихи стало невыгодным. В связи с этим Группа "Агротрейд", в которой еще в 2017 году засевали гречихой более 1,7 тыс. га, на ­2021-й запланировала под эту культуру только 175 га.

"Защитить отрасль от уничтожения может введение квот на импорт гречневой крупы, — считает Елена Ворона. — Три года украинские производители поднимают этот вопрос на уровне министерства, но государство не принимает никаких решений". Не исключено, что гречиху будут сеять по остаточному принципу, отдавая предпочтение более перспективным для экспорта культурам. В итоге площади посевов гречихи в лучшем случае останутся на отметке 2020 года.

Агропроизводителям нужен ресурс

Аграрии, особенно накануне весенней посевной, остро нуждаются в заемном финансировании. В Украине им доступно кредитование под недвижимое или движимое имущество, авалированные векселя, аграрные расписки. Расписки стали удобным и простым инструментом привлечения финансирования под залог будущей сельскохозяйственной продукции, начиная с 2015 года. По данным Минэкономики, за это время более 3 тыс. сельхозпроизводителей оформили 5622 аграрные расписки, с помощью которых привлекли более 37 млрд грн. Залогом по этим распискам был будущий урожай 40 видов сельхозпродукции.

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С начала 2021 года аграрии уже привлекли 1,6 млрд грн, оформив 226 аграрных расписок, что подтверждает острую потребность в финансировании в начале посевной кампании. Впрочем, по словам Елены Вороны, аграрные расписки предпочтительнее для кредиторов, чем заемщиков, из-за трудоемкости и высокой стоимости оформления, которую должен уплатить последний.

Кроме названных финансовых инструментов долгое время на украинском зерновом рынке активно использовались форвардные контракты (договоры, в рамках которых одна сторона берет обязательство поставить товар в установленный срок в будущем, а другая — оплатить его по фиксированной в договоре цене). Однако доверие к этому инструменту было подорвано. Николай Горбачев уверен, что невыполнение производителями форвардных контрактов в текущем сезоне (ориентировочно — около 30% всего объема заключенных форвардных контрактов на кукурузу) сильно пошатнет доверие инвесторов, покупателей и финансовых организаций к любым инструментам финансирования.