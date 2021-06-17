"Налоговая амнистия среднему классу - не угроза", - глава комитета ВРУ Даниил Гетманцев

Кампания по налоговой амнистии стартует в Украине 1 сентября 2021 года. Гетманцев сообщил, что инициатива не приведет к усилению налогового давления на средний класс.

Даниил Гетманцев, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в разговоре с корреспондентом Фокуса подчеркнул, что налоговая амнистия — дело добровольное. А в законопроекте о налоговой амнистии №5153, который Верховная Рада приняла 15 июня 2021 года, нет и намека на какие-либо проверки налогоплательщиков в процессе амнистии или по ее результатам.

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Вместе с тем Даниил Гетманцев советует гражданам воспользоваться этой возможностью.

"Допустим, у вас есть $20 тыс., с которых не уплачены налоги. Уплатив с этой суммы $1 тыс. (5%), вы навсегда избавите себя от беспокойства о том, что в Украине или где-либо за рубежом у вас потребуют объяснить происхождение этих денег", — приводит пример Гетманцев.

Подробно о готовящейся в Украине налоговой амнистии читайте в статье Фокуса "Время показывать деньги. Парламент принял ключевые законы для налоговой амнистии".

Ранее Фокус писал о том, какими были кампании по амнистии капиталов в разных странах мира. Далеко не везде этот опыт был позитивным.