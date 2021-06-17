"Податкова амністія середнього класу — не погроза", — глава комітету ВРУ Данило Гетманцев

Кампанія з податкової амністії стартує в Україні 1 вересня 2021 року. Гетманцев повідомив, що ініціатива не призведе до посилення податкового тиску на середній клас.

Данило Гетманцев, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, у розмові з кореспондентом Фокусу підкреслив, що податкова амністія — справа добровільна. А в законопроекті про податкову амністію №5153, який Верховна Рада ухвалила 15 червня 2021 року немає і натяку на будь-які перевірки платників податків у процесі амністії або за її результатами.

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Разом із тим Данило Гетманцев радить громадянам скористатися цією можливістю.

"Припустимо, у вас є $ 20 тис., з яких не сплачені податки. Сплативши із цієї суми $1 тис. (5%), ви назавжди позбавите себе від занепокоєння про те, що в Україні чи деінде за кордоном у вас вимагатимуть пояснити походження цих грошей", — наводить приклад Гетманцев.

Детально про підготовку в Україні податкової амністії читайте в статті Фокуса "Час показувати гроші. Парламент ухвалив ключові закони для податкової амністії".

Раніше Фокус писав про те, якими були кампанії з амністії капіталів у різних країнах світу. Далеко не скрізь цей досвід був позитивним.