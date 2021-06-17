Эксперты рассказали, чем угрожает украинцам налоговая амнистия

Проведение налоговой амнистии в Украине с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года может привести к усилению налогового давления на средний класс, считают опрошенные Фокусом эксперты.

Вячеслав Черкашин, эксперт по вопросам налоговой и таможенной политики, опасается, что после проведения налоговой амнистии в Украине фискалы нанесут удар по среднему классу.

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"После окончания кампании по налоговой амнистии 1 сентября 2022 года у налоговой службы появиться возможность задавать неудобные вопросы всем, кому они посчитают нужным их задавать", — предупреждает Черкашин. — "Но, если у обеспеченных граждан есть адвокаты, связи в правоохранительной и судебной системах, то у обычных украинцев, включая трудовых мигрантов, таких возможностей нет".

По мнению Андрея Серветника, партнера, руководителя практик Международного налогообложения Deloitte Private в Украине, указанные опасения верны, но вряд ли реализуются на практике из-за огромного количества потенциальных неплательщиков и относительно небольших сумм неуплаченных налогов.

Напомним, законопроект о налоговой амнистии №5153, внесенный президентом Владимиром Зеленским, Верховная Рада приняла 15 июня 2021 года. Подробно об этой инициативе читайте в статье Фокуса "Время показывать деньги. Парламент принял ключевые законы для налоговой амнистии".

Ранее Фокус писал о том, как разные страны мира в течение последних 20 лет проводили кампаниях по амнистии капиталов. Зачастую, подобные инициативы не оправдывали ожидания.