Експерти розповіли, чим загрожує українцям податкова амністія

Проведення податкової амністії в Україні з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року може призвести до посилення податкового тиску на середній клас, вважають опитані Фокусом експерти.

В'ячеслав Черкашин, експерт із питань податкової та митної політики, побоюється, що після проведення податкової амністії в Україні фіскали завдадуть удар по середньому класу.

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"Після закінчення кампанії з податкової амністії 1 вересня 2022 року в податкової служби зʼявитися можливість ставити незручні питання всім, кому вони вважатимуть за потрібне їх ставити", — попереджає Черкашин. — "Але, якщо в забезпечених громадян є адвокати, звʼязки в правоохоронній та судовій системах, то у звичайних українців, враховуючи трудових мігрантів, таких можливостей немає".

На думку Андрія Серветника, партнера, керівника практик Міжнародного оподаткування Deloitte Private в Україні, зазначені побоювання правильні, але навряд чи реалізуються на практиці через величезну кількість потенційних неплатників і відносно невеликих сум несплачених податків.

Нагадаємо, законопроект про податкову амністію №5153, внесений президентом Володимиром Зеленським, Верховна Рада ухвалила 15 червня 2021 року. Детально про цю ініціативу читайте в статті Фокуса "Час показувати гроші. Парламент ухвалив ключові закони для податкової амністії".

Раніше Фокус писав про те, як різні країни світу протягом останніх 20 років проводили кампанії з амністії капіталів. Найчастіше, подібні ініціативи не виправдовували очікування.