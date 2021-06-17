"Возвращаясь к бизнесу": Корбан подал в суд на сооснователя "Цитруса" после выкупа 50% акций

Юристы бизнесмена нашли три проблемы, которые и были названы причинами претензий. Среди них — "серая" растаможка и оптимизация налогов.

Бизнесмен Геннадий Корбан заявил, что он подал в суд на группу компаний "Цитрус", в которой он стал совладельцем 50% акций. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, юристы в течение трех месяцев проводили анализ и аудит компании, изучая документы. Они обнаружили вещи, о которых, "не принято говорить вслух":

Первое — оптимизация налогов путём незаконной переуступки долгов без согласия кредиторов

Второе — передача оборотных товаров на безоплатной основе фирмам-сателлитам

И главное — это многолетняя «серая» растаможка товаров компанией «Цитрус», которая якобы заботилась о своей репутации.

Исходя из этого, Корбан и его юристы подали в суд более четырех судебных исков с общей суммой более чем на 1 млрд гривен к Григорию Топалу и группе юрлиц, которые он контролирует. Григорий Топал владеет остальными 50% акций. По словам бизнесмена, они также подготовили жалобы в правоохранительные и налоговые органы Украины.

Геннадий Корбан стал совладельцем ООО "ЗТ-ИНВЕСТ" 1 марта 2021 года. Его доля в компании составляет 50%, а в уставном капитале — 801,5 тысячи гривен. На "ЗТ-ИНВЕСТ" и зарегистрированы торговые марки и логотипы сети магазинов "Цитрус". Об этом свидетельствуют данные Youcontrol.

Долю в компании Корбан выкупил у Дмитрия Зинченко. Как заявлял сам Зинченко, причина продажи — корпоративный конфликт между ним и Топалом.

Напомним, 2 марта стало известно, что "Цитрус" подал в суд на Корбана за покупку доли в компании. Утверждается, что доля была продана в тайне от другого совладельца.