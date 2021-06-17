"Повертаючись до бізнесу": Корбан подав до суду на співзасновника "Цитрусу" після викупу 50% акцій

Юристи бізнесмена знайшли три проблеми, які і були названі причинами претензій. Серед них — "сіре" розмитнення й оптимізація податків.

Бізнесмен Геннадій Корбан заявив, що він подав до суду на групу компаній "Цитрус", у якій він став співвласником 50% акцій. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, юристи протягом трьох місяців проводили аналіз і аудит компанії, вивчаючи документи. Вони виявили речі, про які, "не прийнято говорити вголос":

Перше — оптимізація податків шляхом незаконної "переуступки" боргів без згоди кредиторів

Друге — передача оборотних товарів на безоплатній основі фірмам-сателітам

І головне — це багаторічне «сіре» розмитнення товарів компанією «Цитрус», яка нібито дбала про свою репутацію.

Виходячи з цього, Корбан і його юристи подали в суд понад чотири судових позови із загальною сумою на понад 1 млрд гривень до Григорія Топала і групи юросіб, які він контролює. Григорій Топал володіє рештою 50% акцій. За словами бізнесмена, вони також підготували скарги в правоохоронні та податкові органи України.

Геннадій Корбан став співвласником ТОВ "ЗТ-ІНВЕСТ" 1 березня 2021 року. Його частка в компанії становить 50%, а в статутному капіталі — 801,5 тисячу гривень. На "ЗТ-ІНВЕСТ" та зареєстровані торгові марки і логотипи мережі магазинів "Цитрус". Про це свідчать дані Youcontrol.

Частку в компанії Корбан викупив у Дмитра Зінченка. Як заявляв сам Зінченко, причина продажу — корпоративний конфлікт між ним і Топалом.

Нагадаємо, 2 березня стало відомо, що "Цитрус" подав до суду на Корбана за покупку частки в компанії. Стверджується, що частка була продана в таємниці від іншого співвласника.