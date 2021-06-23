Нацкомиссия расширила список финансовых пирамид: кому нельзя доверять деньги

Государственный регулятор признал опасными шесть Forex-брокеров, из-за которых украинцы могут потерять деньги.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку расширила список сомнительных финансовых пирамид до 70 компаний. Такое объявление разместила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

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В новый список сомнительных проектов вошли такие компании:

NPBFX;

Gerchik & Co;

Want.Brocker;

GoldenStanley;

KEIXО;

TrustMacquarieCapital.

В сообщении отмечается, что решение приняли из-за множества обращений от граждан и юридических лиц, которые потеряли деньги в результате инвестиций и попросили проверить указанные организации. Во время мониторинга НКЦБФР предположила, что компании являются "скам-проектами", которые предлагают инвестировать средства в "квази рынок Форекс", а потом присваивают средства жертв.

Комиссия обратилась к провайдеру с требованием заблокировать сайты фиктивных инвестиционных проектов для защиты прав инвесторов, но пока все страницы работают.

Судя по сайту, NPBFX зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах, работает с 1996 года и специализируется на автоматической торговле. До 2016 года обслуживала частных клиентов от лица российского "Нефтепромбанк", после его провела ребрендинг и стала международной компанией NPBFX Limited

Gerchik & Co зарегистрирована в Вануату (островная страна в Океании), на сайте размещен лицензионный сертификат, который якобы выдали в декабре 2020 года. Президентом компании указан одессит Александр Герчик, а генеральным директором — уроженец Львова Иван Крошный.

Want.Brocker называет себя партнером команды Ferrari Formula 1 и требует минимум 500 долларов для открытия счета. CFD компания была основана в 2006 году и зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах, по соседству с NPBFX.

GoldenStanley владеет фирма Prevail Ltd, зарегистрированная на Гренадинах. Пользователи сети оставили много отзывов, в которых обвиняют брокера в мошенничестве.

Проект KEIXО запущен в 2017 году и позиционирует себя, как закрытый инвестиционный фонд. Компания не разглашает информацию о владельцах, лицензии и даже контакты.

Первым делом сайт TrustMacquarieCapital предлагает пройти регистрацию, во время которой пользователей обязывают подтвердить условия вывода средств. На портале указано, что компания была создана в 1979 году в качестве дочерней компании британского торгового банка Hill Samuel & Co Limited. Учредители — Антонио Бреддок и Фил Мюррей.

Ранее Фокус писал, как мошенники обманывают инвесторов на рынке криптовалют. Поводом для исследования стало недавнее заявление, размещенное на сайте DeFi100: "Мы обманули вас, ребята, и вы ничего не можете с этим поделать".