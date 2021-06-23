Нацкомісія розширила список фінансових пірамід: кому можна довіряти гроші

Державний регулятор визнав небезпечними шість Forex-брокерів, через які українці можуть втратити гроші.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розширила список сумнівних фінансових пірамід до 70 компаній. Таке оголошення розмістила пресслужба відомства на офіційному сайті.

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У новий список сумнівних проектів увійшли такі компанії:

NPBFX;

Gerchik & Co;

Want.Brocker;

GoldenStanley;

KEIXО;

TrustMacquarieCapital.

У повідомленні наголошується, що рішення ухвалили через безліч звернень від громадян та юридичних осіб, які втратили гроші внаслідок інвестицій і попросили перевірити зазначені організації. Під час моніторингу НКЦПФР припустила, що компанії є "скам-проектами", які пропонують інвестувати кошти в "квазі ринок Форекс", а потім привласнюють кошти жертв.

Комісія звернулася до провайдера з вимогою заблокувати сайти фіктивних інвестиційних проектів для захисту прав інвесторів, але поки всі сторінки працюють.

Судячи із сайту, NPBFX зареєстрована в Сент-Вінсент і Гренадіни, працює з 1996 року і спеціалізується на автоматичній торгівлі. До 2016 року обслуговувала приватних клієнтів від імені російського "Нефтепромбанк", після його провела ребрендинг і стала міжнародною компанією NPBFX Limited.

Gerchik & Co зареєстрована у Вануату (острівна країна в Океанії), на сайті розміщений ліцензійний сертифікат, який нібито видали в грудні 2020 року. Президентом компанії вказаний одесит Олександр Герчик, а генеральним директором — уродженець Львова Іван Крошня.

Want.Brocker називає себе партнером команди Ferrari Formula 1 і вимагає мінімум 500 доларів для відкриття рахунку. CFD компанія була заснована в 2006 році та зареєстрована в Сент-Вінсент і Гренадіни, по сусідству з NPBFX.

GoldenStanley володіє фірма Prevail Ltd, зареєстрована на Гренадіни. Користувачі мережі залишили багато відгуків, в яких звинувачують брокера в шахрайстві.

Проект KEIXО запущений в 2017 році та позиціонує себе, як закритий інвестиційний фонд. Компанія не розголошує інформацію про власників, ліцензії і навіть контакти.

Насамперед сайт TrustMacquarieCapital пропонує пройти реєстрацію, під час якої користувачів зобовʼязують підтвердити умови виведення коштів. На порталі зазначено, що компанія була створена в 1979 році як дочірня компанія британського торгового банку Hill Samuel & Co Limited. Засновники — Антоніо Бреддок і Філ Мюррей.

Раніше Фокус писав, як шахраї обманюють інвесторів на ринку криптовалют. Приводом для дослідження стала нещодавня заява, розміщена на сайті DeFi100: "Ми обдурили вас, друзі, і ви нічого не можете з цим вдіяти".