Рада отменила свободную экономическую зону "Крым": что это означает

Одна из норм закона предусматривает запрет на подачу на аннексированную территорию воды до момента, пока полуостров не будет освобожден.

Верховная Рада 1 июня приняла три закона, которые прекращают действие в оккупированном Крыму свободной экономической зоны (СЭЗ) и вносят соответствующие изменения в Таможенный и Налоговый кодексы.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Первый закон (законопроект №5502-д), отменяет закон 2014-го года о создании СЭЗ "Крым" и особенностях экономической деятельности на временно оккупированной территории. Он также:

нормирует порядок въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее;

закрепляется право на бесплатную вторичную правовую помощь для лиц, проживающих на временно оккупированной территории;

обеспечивает реализацию права наследования для таких лиц;

отменяет лицензии и разрешения, выданные до оккупации;

запрещает поставлять воду на оккупированную территорию.

Нардеп Рустам Умеров (фракция "Голос"), один из авторов законопроекта, 4 июня призвал Раду отменить закон о "фейковой" СЭЗ "Крым", которая "позволяет бизнесу украинских олигархов работать на оккупированном РФ полуострове, платя налоги в бюджет страны-агрессора, и, одновременно, дискриминирует крымчан, поскольку признает их нерезидентами в Украине".

"Восьмой год продолжается временная оккупация украинского Крыма, и восьмой год у нас работает СЭЗ "Крым", – сказал нардеп. Он напомнил, что в 2015 году Кабмин запретил торговлю с Крымом до дня возвращения его под суверенитет Украины, но до сих пор действует закон, который создает свободную экономическую зону в Крыму.

Умеров также отметил, что действующий закон приравнивает украинских граждан с крымской пропиской к нерезидентам – фактически к иностранцам. "Наши граждане с крымской пропиской имеют кучу бюрократических проблем. К примеру, им может быть ограничен доступ к банковским услугам. Человек, получивший наследство, должен заплатить большие налоги, то есть, как иностранец", – добавил он.

Закон вступает в силу через 3 месяца со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Второй закон (№5503-д) вносит изменения в Таможенный кодекс, связанные с отменой СЭЗ "Крым".

Третий закон (№5501-д) вносит соответствующие изменения в Налоговый кодекс.

Напомним, сейчас большинство российских компаний не хотят работать в оккупированном Крыму, так как опасаются санкций со стороны США и ЕС. Минэкономразвития РФ предлагает создать в Крыму особые административные районы (ОАР). На их территории будет действовать особый правовой режим, главным преимуществом которого станет конфиденциальность инвесторов как способ защиты от западных санкций.

С 2015 года в Крыму и Севастополе начали действовать российские "свободные экономические зоны". Инвесторы освобождаются от уплаты налога на имущество на 10 лет, от уплаты земельного налога на три года и от уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов.