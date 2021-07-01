Рада скасувала вільну економічну зону "Крим": що це означає

Українці, зареєстровані в Криму, тепер матимуть такі ж права, як й інші громадяни України.

Верховна Рада 1 червня ухвалила три закони, які припиняють дію в окупованому Криму вільної економічної зони (ВЕЗ) і вносять відповідні зміни до Митного та Податкового кодексів.

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Перший закон (законопроект №5502-д), скасовує закон 2014-го року про створення ВЕЗ "Крим" та особливості економічної діяльності на тимчасово окупованій території. Він також:

нормує порядок вʼїзду на тимчасово окуповану територію і виїзду з неї;

закріплюєть право на безкоштовну вторинну правову допомогу для осіб, які проживають на тимчасово окупованій території;

забезпечує реалізацію права спадкування для таких осіб;

скасовує ліцензії та дозволи, видані до окупації;

забороняє постачати воду на окуповану територію.

Нардеп Рустам Умєров (фракція "Голос"), один з авторів законопроекту, 4 червня закликав Раду скасувати закон про "фейкову" ВЕЗ "Крим", яка "дозволяє бізнесу українських олігархів працювати на окупованому РФ півострові, сплачуючи податки в бюджет країни-агресора, й, одночасно, дискримінує кримчан, оскільки визнає їх нерезидентами в Україні".

"Восьмий рік триває тимчасова окупація українського Криму, і восьмий рік у нас працює ВЕЗ "Крим", — сказав нардеп. Він нагадав, що в 2015 році Кабмін заборонив торгівлю з Кримом до дня повернення його під суверенітет України, але до сих пір діє закон, який створює вільну економічну зону в Криму.

Умєров також зазначив, що чинний закон прирівнює українських громадян із кримською пропискою до нерезидентів — фактично до іноземців. "Наші громадяни з кримською пропискою мають купу бюрократичних проблем. Наприклад, їм може бути обмежений доступ до банківських послуг. Людина, яка отримала спадок, повинна заплатити великі податки, тобто, як іноземець", — додав він.

Закон набуває чинності через 3 місяці з дня, наступного за днем ​​його опублікування.

Другий закон (№5503-д) вносить зміни до Митного кодексу, повʼязані зі скасуванням ВЕЗ "Крим".

Третій закон (№5501-д) вносить відповідні зміни до Податкового кодексу.

Нагадаємо, зараз більшість російських компаній не хочуть працювати в окупованому Криму, тому що побоюються санкцій з боку США та ЄС. Мінекономрозвитку РФ пропонує створити в Криму особливі адміністративні райони (ОАР). На їх території діятиме особливий правовий режим, головною перевагою якого стане конфіденційність інвесторів як спосіб захисту від західних санкцій.

З 2015 року в Криму і Севастополі почали діяти російські "вільні економічні зони". Інвестори звільняються від сплати податку на майно на 10 років, від сплати земельного податку на три роки і від сплати ввізних митних зборів і податків.