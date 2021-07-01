Несмотря на протесты бизнеса: в Раде предварительно одобрили повышение налогов в Украине

Проект закона предусматривает, что налоговые долги будут изымать без обращения в суд. А руководителям таких предприятий запретят выезжать за границу.

Верховная Рада 1 июля приняла за основу правительственный законопроект №5600, который вносит поправки в Налоговый кодекс и другие законы.

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Подобные законопроекты часто называют "ресурсными", так как правительство разрабатывает их практически ежегодно с целью увеличения поступлений в госбюджет будущего года.

Законопроект этого года иногда еще называют "антиахметовским", так он значительно повышает ставки рентных платежей и экологических налогов. Эти повышения скажутся на бизнесе, который приносит Ринату Ахметову существенную часть его доходов.

Однако законопроект №5600 имеет значительно более широкое действие. Еще на этапе его обсуждения бизнесмены, эксперты и бизнес-объединения оценивали его резко негативно. А 30 июня Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинской предпринимателей выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что "органы государственной власти абсолютно не слышат бизнес и не хотят обращать внимание ни на какие комментарии и предложения".

"По убеждению бизнеса, предложенные правительством меры в период экономического кризиса способны только углубить кризисные явления в экономике Украины и уменьшить налоговые поступления в бюджет. Законопроект №5600, который увеличивает нагрузку на добросовестный бизнес и создает условия для усиления необоснованного давления на бизнес, является попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики", – говорится в заявлении.

Нардеп Нина Южанина (фракция "Евросолидарность"), которая в парламенте предыдущего созыва была главой финансового комитета, написала, реагируя на одобрение законопроекта №5600: "Власть решила посягнуть на благосостояние каждого гражданина, называя это устранением пробелов в налогообложении. Нечего даже надеяться, что ко второму чтению можно будет исправить документ, которым забивается гвоздь в крышку гроба украинской экономики".

Нынешний глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев ("Слуга народа") указал, что комитет ко второму чтению предложит поправки относительно сроков вступления в силу предложенных изменений.

Министр финансов Сергей Марченко считает, что "предложенные изменения коснутся только представителей бизнеса, которые на протяжении многих лет привыкли руководствоваться нормами, выписанными специально под них и для их обогащения".

Некоторые важные новации законопроекта №5600:

ставки акциза на алкоголь, экологического налога и рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом увеличить на 5%;

ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды и рентной платы за специальное использование лесных ресурсов увеличить на 14,5%.

предоставить право контролирующим органам взимать налоговый долг без обращения в суд;

акциз нужно будет уплачивать и на продукцию, которая по результатам инвентаризации признана потерянной или отсутствующей;

устанавливается минимальный размер земельного налога для участков более 0,5 га;

налоговики могут направлять запросы на предоставление информации (для возможности дальнейших налоговых проверок) практически не имея для этого никаких оснований;

запретить (по решению суда) выезд за границу руководителя юрлица – должника до полного погашения налогового долга;

ввести налог в 18% на доходы, полученные от продажи в течение года третьего и последующих объектов недвижимости (сейчас 5%);

установить ограничения возмещения НДС для плательщиков-посредников;

налог на доход от продажи продукции, выращенной на земельных участках для ведения личного крестьянского хозяйства, уплачивается, если площадь участка больше 0,5 га (сейчас 2 га);

отменить льготу по акцизному налогу для плательщиков, осуществляющих поставку электрической энергии из возобновляемых источников;

акциз на пиво увеличивается с 2,78 грн за 1 литр пива до 59,82 грн за 1 литр 100% спирта;

значительно повысить ставки экологического налога за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, за выбросы углекислого газа, за отходы для предприятий горной промышленности;

ввести налогообложение земельных участков, право собственности на которые не оформлено, но они фактического используются;

при продаже подакцизной продукции нужно будет сканировать (погашать) марки акцизного налога;

исключить из плательщиков единого налога 4 группы плательщиков, основным видом деятельности которых является разведение домашней птицы, страусов и перепелов.

Напомним, Верховная Рада 1 июня приняла три закона, которые прекращают действие в оккупированном Крыму свободной экономической зоны (СЭЗ) и вносят соответствующие изменения в Таможенный и Налоговый кодексы.