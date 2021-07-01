Незважаючи на протести бізнесу: в Раді попередньо схвалили підвищення податків в Україні

Проект закону передбачає, що податкові борги вилучатимуть без звернення до суду. А керівникам таких підприємств заборонять виїжджати за кордон.

Верховна Рада 1 липня ухвалила за основу урядовий законопроект №5600, який вносить поправки до Податкового кодексу та інших законів.

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Подібні законопроекти часто називають "ресурсними", оскільки уряд розробляє їх практично щорічно з метою збільшення надходжень до держбюджету наступного року.

Законопроект цього року іноді ще називають "антиахметовськими", бо значно підвищує ставки рентних платежів та екологічних податків. Ці підвищення позначаться на бізнесі, який приносить Рінату Ахметову істотну частину його доходів.

Однак законопроект №5600 має значно ширшу дію. Ще на етапі його обговорення бізнесмени, експерти та бізнес-обʼєднання оцінювали його різко негативно. А 30 червня Європейська бізнес-асоціація, Американська торгова палата в Україні та Спілка українських підприємців виступили зі спільною заявою, в якій говориться, що "органи державної влади абсолютно не чують бізнес і не хочуть звертати увагу ні на які коментарі та пропозиції".

"На переконання бізнесу, запропоновані урядом заходи в період економічної кризи здатні тільки поглибити кризові явища в економіці України й зменшити податкові надходження в бюджет. Законопроект №5600, який збільшує навантаження на добросовісний бізнес і створює умови для посилення необґрунтованого тиску на бізнес, є спробою зійти зі шляху цивілізованого розвитку економіки", — говориться в заяві.

Нардепка Ніна Южаніна (фракція "Євросолідарність"), яка в парламенті попереднього скликання була головою фінансового комітету, написала, реагуючи на схвалення законопроекту №5600: "Влада вирішила зазіхнути на добробут кожного громадянина, називаючи це усуненням прогалин в оподаткуванні. Нічого навіть сподіватися, що до другого читання можна буде виправити документ, яким забивається цвях у кришку труни української економіки".

Нинішній глава фінансового комітету ВР Данило Гетманцев ("Слуга народу") вказав, що комітет до другого читання запропонує поправки щодо термінів набрання чинності запропонованих змін.

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що "запропоновані зміни торкнуться тільки представників бізнесу, які протягом багатьох років звикли керуватися нормами, виписаними спеціально під них і для їхнього збагачення".

Деякі важливі новації законопроекту №5600:

ставки акцизу на алкоголь, екологічного податку та рентної плати за користування радіочастотним ресурсом збільшити на 5%;

ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не повʼязаних із видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів збільшити на 14,5%;

надати право контролювальним органам стягувати податковий борг без звернення до суду;

акциз треба буде сплачувати і на продукцію, яка за результатами інвентаризації визнана втраченою або відсутньою;

встановлюється мінімальний розмір земельного податку для ділянок більше 0,5 га;

податківці можуть надсилати запити на надання інформації (для можливості подальших податкових перевірок) практично не маючи для цього жодних підстав;

заборонити (за рішенням суду) виїзд за кордон керівника юрособи — боржника до повного погашення податкового боргу;

ввести податок у 18% на доходи, отримані від продажу протягом року третього і наступних обʼєктів нерухомості (зараз 5%);

встановити обмеження відшкодування ПДВ для платників-посередників;

податок на дохід від продажу продукції, вирощеної на земельних ділянках для ведення особистого селянського господарства, сплачується, якщо площа ділянки більше 0,5 га (зараз 2 га);

скасувати пільгу на акцизний податок для платників, які здійснюють постачання електричної енергії з відновлюваних джерел;

акциз на пиво збільшується з 2,78 грн за 1 літр пива до 59,82 грн за 1 літр 100% спирту;

значно підвищити ставки екологічного податку за скиди забруднювальних речовин у водні обʼєкти, за викиди вуглекислого газу, за відходи для підприємств гірничої промисловості;

ввести оподаткування земельних ділянок, право власності на які не оформлене, але вони фактично використовуються;

під час продажу підакцизної продукції потрібно буде сканувати (погашати) марки акцизного податку;

виключити з платників єдиного податку 4 групи платників, основним видом діяльності яких є розведення домашньої птиці, страусів та перепелів.

Нагадаємо, Верховна Рада 1 червня ухвалила три закони, які скасовують дію в окупованому Криму вільної економічної зони (ВЕЗ) і вносять відповідні зміни до Митного та Податкового кодексів.