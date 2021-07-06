В Украине повысили пенсии "чернобыльцам": кто и сколько будет получать

Согласно закону, с 1 июля размер минимальной пенсии по инвалидности I группы увеличивается почти вдвое – до 6 000 гривен.

5 июля был опубликован закон "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе и соцзащите граждан, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы", предусматривающий повышение размеров выплат, говорится на сайте ПФУ.

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Сам закон вступил в силу еще 1 июля, а изменения, утвержденные нардепами, предусматривают повышение минимального размера пенсий по инвалидности в результате аварии на ЧАЭС.

I группа инвалидности:

лица с числа потерпевших — с 2781 до 6000 гривен;

лица с числа ликвидаторов — с 3337 до 6000 гривен.

II группа инвалидности:

лица с числа потерпевших — с 2317 до 4800 гривен;

лица с числа ликвидаторов — с 2966 грн до 4800 гривен.

III группа инвалидности:

лица с числа потерпевших — с 2039 до 3700 гривен;

лица с числа ликвидаторов — с 2688 до 3700 гривен.

Дети с инвалидностью после того, как закон вступил в силу, будут получать ежемесячно не 1854 гривны, а повышенную выплату в размере 3700 гривен.

Помимо этого, после вступления закона в силу были установлены минимальные пенсионных выплат для ликвидаторов последствий аварий на ЧАЭС I категории.

"Рассчитаны в зависимости от размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и которая учитывается для просчета пенсии за предыдущий год, размеры минимальных пенсионных выплат составляют: для I группы — 10 340,35 грн; для II группы — 8 272,28 грн; для III группы — 6 204,21 грн", — подчеркнули в ПФУ.

С 1 января 2022 года расчет пенсии граждан с инвалидностью в результате Чернобыльской катастрофы будет проводиться с пятикратного размера минимальной заработной платы.

Ранее Фокус сообщал, что нардепы предлагают ввести накопительные пенсии с 2023 года. Согласно разработанному законопроекту, работодатели будут отчислять в систему 2% от размера заработной платы работников, а работающие лица – еще 2%.

Также Фокус в своей статье разбирался, насколько к введению накопительной системы готовы все участники процесса в Украине.