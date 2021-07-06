В Україні підвищили пенсії "чорнобильцям": хто і скільки буде отримувати

Відповідно до закону, з 1 липня розмір мінімальної пенсії по інвалідності I групи збільшується майже вдвічі — до 6 000 гривень.

5 липня був опублікований закон "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соцзахист громадян, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи", який передбачає підвищення розмірів виплат, йдеться на сайті ПФУ.

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Сам закон набув чинності ще 1 липня, а зміни, затверджені нардепами, передбачають підвищення мінімального розміру пенсій по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС.

I група інвалідності:

особи з числа потерпілих — з 2781 до 6000 гривень;

особи з числа ліквідаторів — з 3337 до 6000 гривень.

II група інвалідності:

особи з числа потерпілих — з 2317 до 4800 гривень;

особи з числа ліквідаторів — з 2966 грн до 4800 гривень.

III група інвалідності:

особи з числа потерпілих — з 2039 до 3700 гривень;

особи з числа ліквідаторів — з 2688 до 3700 гривень.

Діти з інвалідністю після того, як закон набуде чинності, будуть отримувати щомісяця не 1854 гривні, а підвищену виплату розміром 3700 гривень.

Крім цього, після набуття законом чинності були встановлені мінімальні пенсійних виплат для ліквідаторів наслідків аварій на ЧАЕС I категорії.

"Розраховані залежно від розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та яка враховується для прорахунку пенсії за попередній рік, розміри мінімальних пенсійних виплат складають: для I групи — 10 340,35 грн; для II групи — 8 272,28 грн; для III групи — 6 204,21 грн", — підкреслили в ПФУ.

З 1 січня 2022 року обслуговування пенсії громадян з інвалідністю унаслідок Чорнобильської катастрофи буде проводитися з пʼятикратного розміру мінімальної заробітної плати.

Раніше Фокус повідомляв, що нардепи пропонують ввести накопичувальні пенсії з 2023 року. Згідно з розробленим законопроектом, роботодавці будуть відраховувати в систему 2% від розміру заробітної плати працівників, а працюючі особи — ще 2%.

Також Фокус у своїй статті розбирався, наскільки до введення накопичувальної системи готові всі учасники процесу в Україні.