Валютная свобода. По новым правилам НБУ купить валюту и вложиться в драгметаллы стало проще
Национальный банк Украины упростил покупку валюты, драгметаллов, монет, а также инвестирование в ценные бумаги.
НБУ продолжает валютную либерализацию. Новые правила зафиксированы в постановлении №62 и вступили в действие 30 июня. Купить иностранную наличность и вложиться в драгоценные металлы стало проще.
"Но НБУ предстоит сделать еще немало. Из ключевых моментов — снятие запрета на покупку валюты юрлицами без обязательств, что позволило бы значительно увеличить ликвидность валютного рынка и сделать его менее уязвимым для спекулятивных атак. Также предстоит решить вопрос с иностранными инвестициями юрлиц, открыть доступ на межбанк для небанковских финучреждений", — отмечает Алексей Карчажкин, руководитель розничного бизнеса Юнекс Банка.
Как купить валюту по безналу
Главное новшество — разрешение инвестировать в зарубежные акции через украинского брокера. Правда, лимит на год остается прежним — €200 тыс.
Важное нововведение для физлиц — возможность приобретать наличную валюту по безналу. Это означает, что людям теперь необязательно подавать в кассу банка пачки наличной гривни, можно провести операцию с помощью банковской карты через терминал в кассе. Также можно продать безналичную валюту с последующим зачислением средств в гривне на свой карточный счет.
"Разрешение физическим лицам покупать наличную иностранную валюту за безналичную национальную валюту является логическим продолжением политики либерализации. Это предоставит клиентам больше удобств. Ранее осуществление подобной операции проходило в две итерации (например, покупка безналичной иностранной валюты за безналичную национальную валюту с последующим снятием наличной валюты с текущего счета), после внедрения изменений — в одну. Выигрыш как для клиента, так и для банка состоит в сокращении времени обслуживания", — рассказывает Марина Ревуцкая, заместитель директора розничного бизнеса Ощадбанка. По ее мнению, благодаря нововведению ожидается рост количества валютообменных операций.
За слитки — картой, через гривневый безнал
Упростили и покупку драгметаллов. Речь идет о возможности покупки-продажи золотых и серебряных слитков за гривневый безнал.
"Это решение несколько упростит процесс покупки банковских металлов для тех, кто хотел сделать это за счет безналичных средств. В том числе, например, в интернет-магазине, на банковском сайте или в мобильном приложении. Но глобального влияния на рынок я не вижу. Спрос на физическое золото в Украине есть, мы это видим по своим кассам, но все равно это довольно эксклюзивная услуга. Как, впрочем, и покупка/продажа монет", — говорит Алексей Карчажкин. Отметим, что ранее на межбанковском валютном рынке физлицам были доступны операции покупки-продажи драгоценных металлов без их физической поставки и с последующим снятием металлов с текущего счета.
"Нововведение увеличит рост объемов покупки металлов. Клиентам также не нужно будет предоставлять документ об источнике происхождения наличных на покупку металлов, поскольку они идентифицированы банком", — отмечает Александр Должанский, руководитель по дилингу и контролю финансовых лимитов Департамента казначейства Кредобанка.
Инвестируем в иностранные акции
Расширены и возможности граждан по инвестированию в ценные бумаги (облигации и акции) за границу. Теперь физлица-резиденты смогут проводить соответствующие операции с участием резидента-торговца ценными бумагами. Изменения предусматривают, что для инвестиции в иностранные фининструменты торговец будет действовать как брокер (за счет такого физлица). Средства в иностранной валюте будут переводиться с текущего счета гражданина в банке на текущий счет торговца, открытый в этом же банке с последующим их переводом за границу или на текущие счета нерезидентов, открытые в Украине.
"Это ключевое и самое важное изменение, которое содержит постановление. По сути, оно открывает возможность для создания технологических платформ для простого и относительно недорогого доступа к покупке акций и других бумаг на заграничных биржах. Не сомневаюсь, что в обозримом будущем на масс-маркете появятся решения банков и не только их, которые позволят физлицам инвестировать в акции транснациональных компаний в очень простой и доступной форме. В том числе в мобильном приложении, на сайте", — считает Алексей Карчажкин.
Важное нововведение для физлиц — возможность приобретать наличную валюту по безналу
По его словам, идея сегодняшних разработок банков и финорганизаций состоит в том, чтобы дать обычному украинцу возможность купить акции, например Apple, не выходя из дома. До принятых НБУ изменений физлица в рамках е-лимита (€200 тыс. в год) могли покупать ценные бумаги либо напрямую через иностранного брокера, либо через компании по управлению активами.
"Для значительной части людей такое ограничение является неприемлемым. Постановление позволяет брокерам-резидентам осуществлять покупку ценных бумаг на зарубежных площадках от имени физлиц. Важно только, чтобы счета клиента и брокера были открыты в одном банке. Финучреждение при этом обязано уведомлять НБУ об инвестициях физлица за границу с целью учета их в автоматизированной системе "Е-лимиты", — рассказывает Алексей Карчажкин.Важно
Указанные нововведения повлияют на активность граждан по инвестированию в ценные бумаги за рубеж, вырастут и объемы таких инвестиций. По данным НБУ, в 2020 году физлица в рамках е-лимита перевели за рубеж €274 млн.