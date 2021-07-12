Валютная свобода. По новым правилам НБУ купить валюту и вложиться в драгметаллы стало проще

Национальный банк Украины упростил покупку валюты, драгметаллов, монет, а также инвестирование в ценные бумаги.

НБУ продолжает валютную либерализацию. Новые правила зафиксированы в постановлении №62 и вступили в действие 30 июня. Купить иностранную наличность и вложиться в драгоценные металлы стало проще.

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"Но НБУ предстоит сделать еще немало. Из ключевых моментов — снятие запрета на покупку валюты юрлицами без обязательств, что позволило бы значительно увеличить ликвидность валютного рынка и сделать его менее уязвимым для спекулятивных атак. Также предстоит решить вопрос с иностранными инвестициями юрлиц, открыть доступ на межбанк для небанковских фин­учреждений", — отмечает Алексей Карчажкин, руководитель розничного бизнеса Юнекс Банка.

Как купить валюту по безналу

Главное новшество — разрешение инвестировать в зарубежные акции через украинского брокера. Правда, лимит на год остается прежним — €200 тыс.

Важное нововведение для физлиц — возможность приобретать наличную валюту по безналу. Это означает, что людям теперь необязательно подавать в кассу банка пачки наличной гривни, можно провести операцию с помощью банковской карты через терминал в кассе. Также можно продать безналичную валюту с последующим зачислением средств в гривне на свой карточный счет.

[ + – ] Благодаря нововведению эксперты ожидают рост количества валютообменных операций Фото: pexels.com

"Разрешение физическим лицам покупать наличную иностранную валюту за безналичную национальную валюту является логическим продолжением политики либерализации. Это предоставит клиентам больше удобств. Ранее осуществление подобной операции проходило в две итерации (например, покупка безналичной иностранной валюты за безналичную национальную валюту с последующим снятием наличной валюты с текущего счета), после внедрения изменений — в одну. Выигрыш как для клиента, так и для банка состоит в сокращении времени обслуживания", — рассказывает Марина Ревуцкая, заместитель директора розничного бизнеса Ощадбанка. По ее мнению, благодаря нововведению ожидается рост количества валютообменных операций.

За слитки — картой, через гривневый безнал

Упростили и покупку драгметаллов. Речь идет о возможности покупки-продажи золотых и серебряных слитков за гривневый безнал.

"Это решение несколько упростит процесс покупки банковских металлов для тех, кто хотел сделать это за счет безналичных средств. В том числе, например, в интернет-магазине, на банковском сайте или в мобильном приложении. Но глобального влияния на рынок я не вижу. Спрос на физическое золото в Украине есть, мы это видим по своим кассам, но все равно это довольно эксклюзивная услуга. Как, впрочем, и покупка/продажа монет", — говорит Алексей Карчажкин. Отметим, что ранее на межбанковском валютном рынке физлицам были доступны операции покупки-продажи драгоценных металлов без их физической поставки и с последующим снятием металлов с текущего счета.

"Нововведение увеличит рост объемов покупки металлов. Клиентам также не нужно будет предоставлять документ об источнике происхождения наличных на покупку металлов, поскольку они идентифицированы банком", — отмечает Александр Должанский, руководитель по дилингу и контролю финансовых лимитов Департамента казначейства Кредобанка.

Инвестируем в иностранные акции

Расширены и возможности граждан по инвестированию в ценные бумаги (облигации и акции) за границу. Теперь физлица-резиденты смогут проводить соответствующие операции с участием резидента-торговца ценными бумагами. Изменения предусматривают, что для инвестиции в иностранные фининструменты торговец будет действовать как брокер (за счет такого физлица). Средства в иностранной валюте будут переводиться с текущего счета гражданина в банке на текущий счет торговца, открытый в этом же банке с последующим их переводом за границу или на текущие счета нерезидентов, открытые в Украине.

"Это ключевое и самое важное изменение, которое содержит постановление. По сути, оно открывает возможность для создания технологических платформ для простого и относительно недорогого доступа к покупке акций и других бумаг на заграничных биржах. Не сомневаюсь, что в обозримом будущем на масс-маркете появятся решения банков и не только их, которые позволят физлицам инвестировать в акции транснациональных компаний в очень простой и доступной форме. В том числе в мобильном приложении, на сайте", — считает Алексей Карчажкин.

Важное нововведение для физлиц — возможность приобретать наличную валюту по безналу

По его словам, идея сегодняшних разработок банков и финорганизаций состоит в том, чтобы дать обычному украинцу возможность купить акции, например Apple, не выходя из дома. До принятых НБУ изменений физлица в рамках е-лимита (€200 тыс. в год) могли покупать ценные бумаги либо напрямую через иностранного брокера, либо через компании по управлению активами.

[ + – ] Постановление позволяет брокерам-резидентам осуществлять покупку ценных бумаг на зарубежных площадках от имени физлиц Фото: pexels.com

"Для значительной части людей такое ограничение является неприемлемым. Постановление позволяет брокерам-резидентам осуществлять покупку ценных бумаг на зарубежных площадках от имени физлиц. Важно только, чтобы счета клиента и брокера были открыты в одном банке. Финучреждение при этом обязано уведомлять НБУ об инвестициях физлица за границу с целью учета их в автоматизированной системе "Е-лимиты", — рассказывает Алексей Карчажкин.

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Указанные нововведения повлияют на активность граждан по инвестированию в ценные бумаги за рубеж, вырастут и объемы таких инвестиций. По данным НБУ, в 2020 году физлица в рамках е-лимита перевели за рубеж €274 млн.