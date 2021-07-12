Валютна свобода. За новими правилами НБУ купити валюту і вкластися в дорогоцінні метали стало простіше

Національний банк України спростив покупку валюти, дорогоцінних металів, монет, а також інвестування в цінні папери.

НБУ продовжує валютну лібералізацію. Нові правила зафіксовані в постанові №62 і набули чинності 30 червня. Купити іноземну готівку і вкластися в дорогоцінні метали стало простіше.

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"Але НБУ має зробити ще чимало. З ключових моментів — зняття заборони на купівлю валюти юрособами без зобов'язань, що дозволило б значно збільшити ліквідність валютного ринку і зробити його менш уразливим для спекулятивних атак. Також треба буде розв'язати питання з іноземними інвестиціями юросіб, відкрити доступ на міжбанк для небанківських фінустанов", — зазначає Олексій Карчажкін, керівник роздрібного бізнесу Юнекс Банку.

Як купити валюту безготівково

Головне нововведення — дозвіл інвестувати у закордонні акції через українського брокера. Щоправда, ліміт на рік залишається незмінним — €200 тис.

Важливе нововведення для фізосіб — можливість купувати готівкову валюту безготівково. Це означає, що людям тепер необов'язково подавати в касу банку пачки готівкової гривні, можна провести операцію за допомогою банківської карти через термінал на касі. Також можна продати безготівкову валюту з подальшим зарахуванням коштів у гривні на свій картковий рахунок.

[ + – ] Завдяки нововведенню експерти очікують зростання кількості валютообмінних операцій Фото: pexels.com

"Дозвіл фізичним особам купувати готівкову іноземну валюту за безготівкову національну валюту є логічним продовженням політики лібералізації. Це надасть клієнтам більше зручностей. Раніше здійснення подібної операції проходило в дві ітерації (наприклад, купівля безготівкової іноземної валюти за безготівкову національну валюту з подальшим зняттям готівкової валюти з поточного рахунки), після впровадження змін — у одну. Виграш як для клієнта, так і для банку полягає у скороченні часу обслуговування", — розповідає Марина Ревуцька, заступник директора роздрібного бізнесу Ощадбанку. На її думку, завдяки нововведенню очікується зростання кількості валютообмінних операцій.

За злитки — картою, через гривневу безготівку

Спростили і покупку дорогоцінних металів. Йдеться про можливість покупки-продажу золотих і срібних злитків за гривневу безготівку.

"Це рішення трохи спростить процес покупки банківських металів для тих, хто хотів зробити це за рахунок безготівкових коштів. Зокрема, наприклад, в інтернет-магазині, на банківському сайті або в мобільному додатку. Але глобального впливу на ринок я не бачу. Попит на фізичне золото в Україні є, ми це бачимо по своїм касам, але все одно це досить ексклюзивна послуга. Втім як і покупка/продаж монет", — говорить Олексій Карчажкін. Зазначимо, що раніше на міжбанківському валютному ринку фізособам були доступні операції купівлі-продажу дорогоцінних металів без їх фізичної поставки та з подальшим зняттям металів з поточного рахунку.

"Нововведення збільшить зростання обсягів продажу металів. Клієнтам також не потрібно буде надавати документ про джерело походження готівки на покупку металів, оскільки вони ідентифіковані банком", — зазначає Олександр Довжанський, керівник по дилінгу і контролю фінансових лімітів Департаменту казначейства Кредобанку.

Інвестуємо в іноземні акції

Розширені і можливості громадян щодо інвестування в цінні папери (облігації та акції) за кордон. Тепер фізособи-резиденти зможуть проводити відповідні операції за участю резидента-торговця цінними паперами. Зміни передбачають, що для інвестиції в іноземні фінінструменти торговець діятиме як брокер (за рахунок такої фізособи). Кошти в іноземній валюті будуть переводитися з поточного рахунку громадянина в банку на поточний рахунок торговця, відкритий у цьому ж банку з подальшим їх переведенням за кордон або на поточні рахунки нерезидентів, відкриті в Україні.

"Це ключова і найважливіше зміна, яку містить постанова. По суті, вона відкриває можливість для створення технологічних платформ для простого і недорогого доступу до покупки акцій та інших паперів на закордонних біржах. Не сумніваюся, що в доступному для огляду майбутньому на мас-маркеті з'являться рішення банків і не тільки їх, які дозволять фізособам інвестувати в акції транснаціональних компаній у дуже простій і доступній формі. Зокрема в мобільному додатку, на сайті", — вважає Олексій Карчажкін.

Важливе нововведення для фізосіб — можливість купувати готівкову валюту безготівково

За його словами, ідея сьогоднішніх розробок банків і фінорганізацій полягає у тому, щоб дати пересічному українцеві можливість купити акції, наприклад Apple, не виходячи з дому. До прийнятих НБУ змін фізособи у межах е-ліміту (€200 тис. на рік) могли купувати цінні папери або безпосередньо через іноземного брокера, або через компанії з управління активами.

[ + – ] Постанова дозволяє брокерам-резидентам здійснювати покупку цінних паперів на зарубіжних майданчиках від імені фізосіб Фото: pexels.com

"Для значної частини людей таке обмеження є неприйнятним. Постанова дозволяє брокерам-резидентам здійснювати покупку цінних паперів на зарубіжних майданчиках від імені фізосіб. Важливо тільки, щоб рахунки клієнта і брокера були відкриті в одному банку. Фінустанова при цьому зобов'язана повідомляти НБУ про інвестиції фізособи за кордон з метою врахування їх в автоматизованій системі "Е-ліміти", — розповідає Олексій Карчажкін.

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Зазначені нововведення вплинуть на активність громадян щодо інвестування в цінні папери за кордон, виростуть і обсяги таких інвестицій. За даними НБУ, у 2020 році фізособи у межах е-ліміту перевели за кордон €274 млн.