В Украине с начала месяца заключили 774 сделки на рынке земли, — Шмыгаль

Премьер-министр отчитался о работе рынка земли перед Радой. В правительстве надеются, что он создаст новые рабочие места в селе и увеличит поступления средств в местные бюджеты.

В Украине по состоянию на минувшие сутки заключено 774 сделки на рынке земли, на которые ранее распространялся мораторий. Об этом во время "Часа вопросов к Кабмину" в Верховной Раде заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Уже 15 дней украинцы могут свободно распоряжаться своей собственностью. Это означает, что Конституционное право граждан не будет больше нарушаться", — заявил глава правительства.

По словам Шмыгаля, вместе со свободным рынком земли наша страна получила "мощный драйвер" экономического развития. Он отметил, что цель Кабинета министров — чтобы этот инструмент стал "максимально эффективным" и отвечал интересам граждан.

Премьер-министр отметил, что 14 июля Кабмин принял важный проект, который позволит представителям аграрной отрасли получать кредиты на портфельной основе для покупки сельскохозяйственных земель. Более того, правительство ввело иные меры поддержки малых хозяйств, в частности выплату 5 тыс. грн/гектар хозяйствам, 5 тыс. грн на одну корову в год, возможность заказать консультацию до 36 тыс. грн с компенсацией этой суммы государством, возмещение 90% единого социального взноса для малых семейных ферм.

По словам главы правительства, эти стимулы должны способствовать созданию новых рабочих мест в селе и увеличивать поступления средств в местные бюджеты.

Напомним, что 1 июля 2021 года в Украине стартовал рынок сельскохозяйственной земли. Аукционы по аренде земли начали функционировать с 6 июля.