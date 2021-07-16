В Україні з початку місяця уклали 774 угоди на ринку землі, — Шмигаль

Прем'єр-міністр відзвітував про роботу ринку землі перед Радою. В уряді сподіваються, що він створить нові робочі місця в селі та збільшить надходження коштів до місцевих бюджетів.

В Україні станом на минулу добу укладені 774 угоди на ринку землі, на які раніше поширювався мораторій. Про це під час "Години запитань до Кабміну" у Верховній Раді заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Уже 15 днів українці можуть вільно розпоряджатися своєю власністю. Це означає, що Конституційне право громадян не буде більше порушуватися", — заявив глава уряду.

За словами Шмигаля, разом із вільним ринком землі наша країна отримала "потужний драйвер" економічного розвитку. Він зазначив, що мета Кабінету міністрів — щоб цей інструмент став "максимально ефективним" і відповідав інтересам громадян.

Премʼєр-міністр зазначив, що 14 липня Кабмін ухвалив важливий проект, який дозволить представникам аграрної галузі отримувати кредити на портфельній основі для покупки сільськогосподарських земель. Більш того, уряд ввів інші заходи підтримки малих господарств, зокрема виплату 5 тис. грн/га господарствам, 5 тис. грн на одну корову на рік, можливість замовити консультацію до 36 тис. грн з компенсацією цієї суми державою, відшкодування 90% єдиного соціального внеску для малих сімейних ферм.

За словами глави уряду, ці стимули повинні сприяти створенню нових робочих місць у селі та збільшувати надходження коштів до місцевих бюджетів.

Нагадаємо, що 1 липня 2021 року в Україні стартував ринок сільськогосподарської землі. Аукціони з оренди землі почали функціонувати із 6 липня.