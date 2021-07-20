Теория вероятности: Минцифры определило, как коррупционеры "возможно" используют госреестры

Чиновники пришли к выводу, что коррупцию облегчают открытый доступ к реестрам, несовершенство регистрационных процедур и отсутствие взаимодействия между реестрами.

В Украине сейчас существует около 350 государственных реестров, на содержание которых тратятся сотни миллионов гривен в год. Минцифры и представители проекта TAPAS, реализуемого при финансовой поддержке USAID и UK aid, оценили эффективность работы ряда реестров и наиболее распространенные коррупционные риски, связанные с ними.

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По результатам работы подготовлен отчет.

Самые уязвимые места госреестров

В ходе исследования были проанализированы 10 реестров, которые чаще всего используются для предоставления услуг гражданам и бизнесу. В итоговом отчете указаны недостатки в работе реестров, которые, как акцентируют чиновники, используются в возможных коррупционных схемах. Среди них стоит выделить следующие:

Несанкционированные регистрации

Среди проанализированных реестров несанкционированные регистрации совершались чаще всего в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Очевидно незаконные регистрационные действия

Явление "рейдерства" существует и совершается преимущественно путем совершения незаконных регистрационных действий, или путем регистраций на основании поддельных документов. Минюст реагирует на случаи очевидно незаконных регистраций, однако этого недостаточно для искоренения "рейдерства". Очевидно незаконные действия совершались при выдаче разрешительных документов в сфере строительства.

Регистрационные действия по поддельным или недействительным документам

Кроме "рейдерства", распространена регистрация транспортных средств на основании поддельных доверенностей или договоров комиссии (в законодательстве отсутствует требование касательно их нотариального удостоверения).

Признаки сервисной коррупции

Есть информация о манипуляциях при помощи Единого государственного реестра транспортных средств с электронной очередью.

Выплаты "мертвым душам"

При анализе возможных коррупционных действий по реестрам была выявлена ​​такая активность, как выплаты "мертвым душам". Задействовано было две схемы: несвоевременное сообщение о смерти гражданина (и продолжение получения выплат) или приобретение "липового" свидетельства о смерти для получения одноразовой выгоды в размере двух месячных пенсий.

Продажа данных

Речь идет о продаже идентификационных номеров и паспортных данных физических лиц.

Чиновниками были разработаны меры по улучшению работы реестров:

принятие законопроекта № 2110 "О публичных электронных реестрах", что позволит стандартизировать реестры;

использовать единственный уникальный номер записи (УНЗР) во всех реестрах, содержащих данные о личности;

убрать поле "Другое", поскольку именно с ним происходит больше всего манипуляций при работе с реестрами;

ввести двойную автоматическую проверку регистратора, которая позволит определить, являются ли его действия законными;

пересмотреть роли пользователей реестра, четко разграничить их в соответствии с выполняемыми функциями;

добавить возможность просмотра собственных данных с подробной историей просмотра, что позволит гражданам контролировать собственные данные и (в случае незаконного использования) быстро сообщить в соответствующие органы.

В отчете проанализированы такие реестры:

Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕДР в украиноязычной аббревиатуре). Он содержит обширный объем информации о регистрации, истории и актуальном состоянии юрлиц и ФЛП.

Государственный реестр прав на недвижимое имущество (ДРРП) – сведения о зарегистрированных вещных правах на недвижимое имущество и их обременениях, об объектах и субъектах этих прав.

Государственный реестр актов гражданского состояния (ДРАЦС) – сведения о регистрации рождения, смерти, брака (и его расторжении), изменениях и дополнениях, о выдаче свидетельств и выдержек из реестра.

Государственный земельный кадастр (ДЗК) – сведения о природном, хозяйственном и правовом положении земель.

Реестр застрахованных лиц (РЗО) – сведения о лицах, которые подлежат обязательному государственному социальному страхованию.

Единый государственный демографический реестр (ЕДДР) – ведется с целью идентификации личности для оформления, выдачи, обмена, изъятия, признания недействительными документов, а также для ведения учета информации о регистрации места жительства или места пребывания.

Единый государственный реестр транспортных средств (ЕДРТЗ) – информация о зарегистрированных на территории Украины транспортных средствах и их владельцах; о закрепленных номерных знаках и регистрационных документах на транспортные средства.

Государственный реестр физических лиц налогоплательщиков (ДРФОПП) – личные данные ФЛП (ФОП), информация о его хозяйственной деятельности и доходах.

Единая информационная база данных внутренне перемещенных лиц (ЕИБДВПО) – личные данные перемещенных лиц, сведения о их временной регистрации и др.

Реестр строительной деятельности (РБД) – сведения об участнике строительной деятельности, о строительных объектах, о разрешениях, проектная документация и др.

Напомним, до пяти действующих народных депутатов Украины могут попасть в будущий реестр олигархов, сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.