Теорія ймовірності: Мінцифри визначило, як корупціонери "можливо" використовують держреєстри

Чиновники дійшли висновку, що корупцію полегшують відкритий доступ до реєстрів, недосконалість реєстраційних процедур і відсутність взаємодії між реєстрами.

В Україні зараз існує майже 350 державних реєстрів, на утримання яких витрачаються сотні мільйонів гривень на рік. Мінцифри і представники проєкту TAPAS, що реалізується за фінансової підтримки USAID та UK aid, оцінили ефективність роботи низки реєстрів і найбільш поширені корупційні ризики, повʼязані з ними.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За результатами роботи підготовлений звіт.

Найбільш уразливі місця держреєстрів

У процесі дослідження були проаналізовані 10 реєстрів, які найчастіше використовуються для надання послуг громадянам і бізнесу. У підсумковому звіті вказані недоліки в роботі реєстрів, які, як акцентують чиновники, використовуються в можливих корупційних схемах. Серед них варто виділити такі:

Несанкціоновані реєстрації

Серед проаналізованих реєстрів несанкціоновані реєстрації відбувалися найчастіше в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та Державному реєстрі прав на нерухоме майно.

Очевидно незаконні реєстраційні дії

Явище "рейдерства" існує і відбувається переважно шляхом здійснення незаконних реєстраційних дій, або шляхом реєстрацій на підставі підроблених документів. Мінʼюст реагує на випадки очевидно незаконних реєстрацій, однак цього недостатньо для викорінення "рейдерства". Очевидно незаконні дії здійснювалися під час видавання дозвільних документів у сфері будівництва.

Реєстраційні дії за підробленими або недійсними документами

Крім "рейдерства", поширена реєстрація транспортних засобів на підставі підроблених довіреностей або договорів комісії (в законодавстві відсутня вимога щодо їх нотаріального посвідчення).

Ознаки сервісної корупції

Є інформація про маніпуляції за допомогою Єдиного державного реєстру транспортних засобів з електронною чергою.

Виплати "мертвим душам"

Під час аналізу можливих корупційних дій за реєстрами була зафіксована ​​така активність, як виплати "мертвим душам". Задіяні було дві схеми: несвоєчасне повідомлення про смерть громадянина (і продовження отримання виплат) або придбання "липового" свідоцтва про смерть для отримання одноразової вигоди в розмірі двох місячних пенсій.

Продаж даних

Йдеться про продаж ідентифікаційних номерів і паспортних даних фізичних осіб.

Чиновниками були розроблені заходи щодо поліпшення роботи реєстрів:

ухвалення законопроєкту №2110 "Про публічні електронні реєстри", що дозволить стандартизувати реєстри;

використовувати єдиний унікальний номер запису (УНЗР) у всіх реєстрах, що містять дані про особу;

прибрати поле "Інше", оскільки саме з ним відбувається найбільше маніпуляцій під час роботи з реєстрами;

ввести подвійну автоматичну перевірку реєстратора, яка дозволить визначити, чи є його дії законними;

переглянути ролі користувачів реєстру, чітко розмежувати їх відповідно до виконуваних функцій;

додати можливість перегляду власних даних із докладною історією перегляду, що дозволить громадянам контролювати власні дані й (у разі незаконного використання) швидко повідомити у відповідні органи.

У звіті проаналізовані такі реєстри:

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР в україномовній абревіатурі). Він містить великий обсяг інформації про реєстрацію, історію та актуальний стан юросіб та ФОП.

Державний реєстр прав на нерухоме майно (ДРРП) — відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про обʼєкти та субʼєкти цих прав.

Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС) — відомості про реєстрацію народження, смерть, шлюб (і його розірвання), зміни та доповнення, про видавання свідоцтв та витягів із реєстру.

Державний земельний кадастр (ДЗК) — відомості про природний, господарський і правовий стан земель.

Реєстр застрахованих осіб (РЗО) — відомості про осіб, які підлягають загальнообовʼязковому державному соціальному страхуванню.

Єдиний державний демографічний реєстр (ЄДДР) — ведеться з метою ідентифікації особистості для оформлення, видавання, обміну, вилучення, визнання недійсними документів, а також для ведення обліку інформації про реєстрацію місця проживання або місця перебування.

Єдиний державний реєстр транспортних засобів (ЄДРТЗ) — інформація про зареєстровані на території України транспортні засоби та їхніх власників; про закріплені номерні знаки і реєстраційні документи на транспортні засоби.

Державний реєстр фізичних осіб платників податків (ДРФОПП) — особисті дані ФОП, інформація про її господарську діяльність і доходи.

Єдина інформаційна база даних внутрішньо переміщених осіб (ЄІБДВПО) — особисті дані переміщених осіб, відомості про їхню тимчасову реєстрацію тощо.

Реєстр будівельної діяльності (РБД) — відомості про учасника будівельної діяльності, про будівельні обʼєкти, про дозволи, проєктна документація тощо.

Нагадаємо, до пʼяти чинних народних депутатів України можуть потрапити в майбутній реєстр олігархів, повідомив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.