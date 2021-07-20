До п'яти нардепів можуть потрапити в реєстр олігархів, "слуг народу" там не буде, — Корнієнко

Верховна Рада може прийняти проект закону про олігархів у другому читанні вже восени. Олександр Корнієнко не вважає за доцільне "концептуально" міняти текст законопроекту.

До пʼяти чинних народних депутатів України можуть потрапити до реєстру олігархів, повідомив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

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Нардеп висловив надію, що восени Верховна Рада остаточно затвердить законопроект №5599 "Про запобігання загроз національній безпеці, повʼязаних із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті".

Олександр Корнієнко не бачить сенсу у внесенні змін до законопроекту про олігархів, а його колеги по Верховній Раді на сьогоднішній день вже зареєстрували 1230 правок.

"Концептуально, я б в ньому нічого не змінив. Я б працював і зосередив би зусилля на прийнятті суміжного законодавства, щоб законопроект про олігархів почав працювати. Серед суміжного законодавства: антитрастове законодавство, законопроект про антимонопольний комітет, законопроект про медіа, який довго вже чекає свого часу", — пояснив нардеп в інтервʼю "Українським новинам".

Залежно від кінцевої версії закону, до пʼяти народних депутатів можуть потрапити в реєстр олігархів, але Олександр Корнієнко відмовився назвати прізвища своїх колег по Верховній Раді.

На питання співрозмовника, чи потраплять депутати від "Слуги народу" в реєстр олігархів, глава партії відповів наступне: "У нашій фракції, нібито, немає таких перспектив".

Раніше Фокус в своїй статті розбирався, кому з українських олігархів Володимир Зеленський оголосив війну.

Також Фокус повідомляв, що на сайті Ради опублікований текст законопроекту про олігархів. У документі сказано, що олігархом є людина, яка відповідає 3 з 4 критеріїв: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, володіння монополією, наявність активів на 2,27 млрд грн.