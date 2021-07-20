До пяти нардепов могут попасть в реестр олигархов, "слуг народа" там не будет, — Корниенко
Верховная Рада может принять проект закон об олигархах во втором чтении уже осенью. Александр Корниенко не считает целесообразным "концептуально" менять текст законопроекта.
До пяти действующих народных депутатов Украины могут попасть в реестр олигархов, сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
Нардеп выразил надежду, что осенью Верховная Рада окончательно утвердить законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни".
Александр Корниенко не видит смысла во внесении изменений в законопроект об олигархах, а его коллеги по Верховной Раде на сегодняшний день уже зарегистрировали 1230 правок.
"Концептуально, я бы в нем ничего не изменил. Я бы работал и сосредоточил бы усилия на принятии смежного законодательства, чтобы законопроект об олигархах начал работать. Среди смежного законодательства: антитрастовое законодательство, законопроект об антимонопольном комитете, законопроект о медиа, который долго уже ждет своего часа", — объяснил нардеп в интервью "Українським новинам".
В зависимости от конечной версии закона, до пяти народных депутатов могут попасть в реестр олигархов, но Александр Корниенко отказался назвать фамилии своих коллег по Верховной Раде.
На вопрос собеседника, попадут ли депутаты от "Слуги народа" в реестр олигархов, глава партии ответил следующее: "У нашей фракции, якобы, нет таких перспектив".
Ранее Фокус в своей статье разбирался, кому из украинских олигархов Владимир Зеленский объявил войну.
Также Фокус сообщал, что на сайте Рады опубликован текст законопроекта об олигархах. В документе сказано, что олигархом является человек, соответствующий 3 из 4 критериев: участие в политической жизни, влияние на СМИ, владение монополией, наличие активов на 2,27 млрд грн.