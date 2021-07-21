Налоговая милиция окончательно уйдет в историю 26 сентября

Силовые функции налоговиков в трансформированном виде перейдут к новому контролирующему органу.

Вновь созданное Бюро экономической безопасности (БЭБ) должно начать работу 25 сентября.

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"На следующий день прекратит свое существование Государственная фискальная служба, которая уже находится в процессе ликвидации", – сказал во время заседания Кабмина 21 июля премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Чтобы весь процесс прошел планомерно", в ГФС до 25 августа должен пройти аудит материально-технических ресурсов, добавил премьер.

Напомним, в конце 2018 года была начата последняя реформа ГФС, предполагающая ее разделение и ликвидацию.

В январе 2019 министр финансов подписал постановление о реорганизации ГФС. Оно предусматривало разделение ГФС на два ведомства: Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу.

"Реформа ГФС создаст основу для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов", – отмечали тогда в правительстве.

Но в процессе реорганизации "забыли" о Налоговой милиции. Формально ее ликвидировали, но ее функции никому не передали. Поэтому налоговые милиционеры продолжали работать. Через некоторое время правительство и парламент договорились о продолжении существования налоговой милиции, поэтому и процесс ликвидации ГФС затянулся (в составе этого органа фактически осталась только Налоговая милиция).

22 марта 2021 года президент подписал закон о БЭБ. Продвигалась в парламенте идея создания нового контролирующего органа долго и с большим трудом.

Главной задачей Бюро будет анализ данных. В частности, оно будет следить за действиями бенефициаров финансовых операций и определять нарушения при обороте средств бизнеса и государственных структур.

Бюро получило также полномочия Налоговой милиции и часть полномочий СБУ. Последнюю лишили права расследовать коррупционные махинации и экономические преступления.