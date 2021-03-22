Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности: чем будет заниматься

Новое ведомство станет единственным органом власти, который отвечает за борьбу с преступлениями, угрожающими функционированию экономики.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1150-ІХ, который запускает Бюро экономической безопасности и защищает его от давления силовиков. Об этом 22 марта сообщил официальный президентский сайт.

В отличие от других структур, главной задачей БЭБ будет анализ данных. В частности, ведомство будет следить за действиями бенефициаров финансовых операций и определять нарушения при обороте средств бизнеса и государственных структур. Подчеркивается, что деятельность органа будет контролировать Кабинет министров.

При этом Бюро получит некоторые полномочия Налоговой милиции и СБУ. Последняя лишат права расследовать коррупционные махинации и экономические преступления в сфере экономики. Благодаря этому спецслужба сможет сосредоточиться на контрразведке (в том числе в сфере экономики) и других задачах по защите безопасности Украины.

Сайт президента приводит список полномочий БЭБ:

анализ данных для выявления экономических рисков;

оценка рисков и угроз экономической безопасности Украины, поиск способов для их устранения или снижения;

подготовка законодательных инициатив по устранению условий для создания преступных экономических схем;

предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие уголовных преступлений, посягающих на функционирование экономики государства;

сбор и анализ информации о преступлениях, угрожающих экономической безопасности, разработка мер для их предотвращения;

разработка планов по борьбе с уголовными правонарушениям в сфере экономики;

выявление и расследование нарушений, связанных с международной технической помощью;

предоставление другим органам власти рекомендаций для более эффективного управления в сфере экономики.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении конкурсов на государственную службу, который Верховная Рада доработала после его предложений.