Зеленський підписав закон про створення Бюро економічної безпеки: чим буде займатися

Нове відомство стане єдиним органом влади, який відповідає за боротьбу зі злочинами, що загрожують функціонуванню економіки.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 1150-ІХ, який запускає Бюро економічної безпеки і захищає його від тиску силовиків. Про це 22 березня повідомив офіційний президентський сайт.

На відміну від інших структур, головним завданням БЕБ буде аналіз даних. Зокрема, відомство буде стежити за діями бенефіціарів фінансових операцій і визначати порушення при обороті коштів бізнесу і державних структур. Підкреслюється, що діяльність органу контролюватиме Кабінет Міністрів.

При цьому Бюро отримає деякі повноваження Податкової міліції та СБУ. Останню позбавлять права розслідувати корупційні махінації та економічні злочини у сфері економіки. Завдяки цьому спецслужба зможе зосередитися на контррозвідці (у тому числі у сфері економіки) та інших завданнях щодо захисту безпеки України.

Сайт президента наводить список повноважень БЕБ:

аналіз даних для виявлення економічних ризиків;

оцінка ризиків і загроз економічній безпеці України, пошук способів для їх усунення або зниження;

підготовка законодавчих ініціатив щодо усунення умов для створення злочинних економічних схем;

попередження, виявлення, припинення, розкриття кримінальних злочинів, які зазіхають на функціонування економіки держави;

збір та аналіз інформації про злочини, що загрожують економічній безпеці, розробка заходів для їх запобігання;

розробка планів щодо боротьби з кримінальними правопорушеннями у сфері економіки;

виявлення і розслідування порушень, пов'язаних з міжнародною технічною допомогою;

надання іншим органам влади рекомендацій для більш ефективного управління у сфері економіки.

Раніше Володимир Зеленський підписав закон про відновлення конкурсів на державну службу, який Верховна Рада доопрацювала після його пропозицій.