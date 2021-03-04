Зеленский подписал закон о восстановлении конкурсов на госслужбу

Сначала президент ветировал этот закон и вернул его депутатам для доработки.

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 1285-IX (законопроект № 4531), который Верховная Рада повторно приняла 23 февраля с учетом его предложений.

Закон восстанавливает процедуру проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы всех категорий. В течение шести месяцев необходимо объявить конкурсы на должности, которые занимают лица, назначенные без соответствующих конкурсов.

Отменено положение, которое запрещает премьер-министру или министру увольнять госслужащих категории "А" в течение четырех месяцев после своего назначения.

Исключаются ограничения по выполнению первым заместителем министра или заместителями министра (если должность министра вакантна) отдельных полномочий министра. Из-за этого пункта Зеленский и ветировал ранее закон. Депутаты сначала согласились предоставить исполняющему обязанности министра только отдельные полномочия министра

Президент посчитал, что эти положения законопроекта являются неприемлемыми, так как они нарушают конституционные нормы относительно назначения по представлению премьер-министра членов правительства.

"Если в течение длительного времени народные депутаты не назначают министра – а такое не раз у нас бывало, – эти нормы закона приведут к параличу деятельности министерства. В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решение нужно принять немедленно, такое недопустимо", – считает Зеленский.

Напомним, СМИ сообщали, что Зеленский на встрече с руководством фракции "Слуга народа" пригрозил роспуском Рады, если не будет принят закон о госслужащих с его предложениями.

В апреле 2020 года законодательно установили, что на период коронавирусного карантина и в течение 30 дней после его окончания в Украине действует временная процедура назначения на госдолжности путем подписания срочного контракта. Тогда представители Еврокомиссии выразили обеспокоенность остановкой конкурсных процедур при назначении на госдолжности. В правительстве заверили, что назначенные госслужащие не смогут автоматически остаться в должности после отмены карантина.

Верховная Рада 16 декабря 2020 года, приняла законопроект № 4096, который позволяет государственным служащим оставаться на своих постах после достижения 65-летнего возраста. Тем самым, депутаты сняли возрастные ограничения, которые были предусмотрены законом "О государственной службе". По словам руководителя партии "Слуга народа" Александра Корниенко, принятие этого закона "будет способствовать обеспечению эффективного функционирования госорганов и внедрению гибкого подхода в урегулировании предельного возраста пребывания на государственной службе в соответствии с практикой законодательства стран-членов ЕС".